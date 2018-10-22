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Karın ağrısı deyip geçmeyin

Sindirim sistemi hastalıkları ve bozuklukları sırasında ortaya çıkabilecek olan belirtileri şöyle sıralayabiliriz:

22 Ekim 2018 Pazartesi 16:40
Karın ağrısı deyip geçmeyin


İştahsızlık, Yutma güçlüğü, Nefes kokması, Geğirme ve regürjitasyon, Hazımsızlık, Pirozis [yanma duygusu], Bulantı-Kusma, İshal, Kabızlık, Gaz ve Karın ağrısı.. Bu sonuncusu aslında sindirim sistemimizin “alarm” vermesidir diyebiliriz. Onun için “Karın ağrısı işte..” deyip geçmemelisiniz. Özellikle bebek çağındaki çocukların anlatımı yetersizdir. Mutlaka önce aile hekimine görünmekte yarar vardır. Bakın karın ağrısının bir hekim üslûbuyla ayrıntısı ne:

Dehşet veren bir detay

Karın ağrılarında başlıca iki etken var: Bunlardan ilki ‘periton içi’ sebeplerden kaynaklanan karın ağrıları, ikincisi ise ‘periton dışı’ etkenlerden kaynaklanan ağrılardır. Periton karın içindeki birçok organın dış yüzünün tümünü ya da bir bölümünü örten, aynı zamanda bu organları karın duvarları ve karın içi yapılarına bağlayarak onların karın içindeki yerlerinin bir ölçüde sabit kalmalarına yardım eden bir zardır. Karın ağrılarının etkenleri şunlardır:

Periton zar içi sebeplere bağlı karın ağrıları:

1- Bakteriyel peritonit

a) Mide, safra kesesi ve bağırsak delinmeleri,

b) Peritonun kan yolu ya da diğer bazı yollarla taşınan tüberküloz, streptokok, pnömokok ve diğer bazı mikroorganizmaların etkisiyle iltihaplanması.

2- Kimyasal ya da nonbakteriyel peritonit: Yumurtalık kistlerinin patlaması, mide ülserinin delinmesi, safra kesesinin delinmesi.

-Karın içindeki içi dolu organlardan dolayı ağrılar:

1-Karaciğer iltihabı,

2-Karaciğer apsesi,

3-Pankreas iltihabı,

4-Dalak apsesi

-Karın içindeki içi boş organlardan dolayı ağrılar:

1- Peptik ülserler,

2- Apandisit,

3- Kolesistit,

4- Kolon iltihabı(kolit),

5- Crohn hastalığı,

6- Kolitis ülseroza,

7- Mide ve bağırsakların iltihabı,

-Pelvis organlarından kaynaklanan ağrılar:

1-Endometrit (endometrium iltihabı),

2-Tuboovarien apseler,

3-Over (yumurtalık) apseleri,

4-Pelvis iltihabı

-Mezenter lenf bezlerinin iltihaplanmasından gelişen ağrılar.
Mezenter ‘bağırsak askısı’dır. İncebağırsağı karın duvarının arka bölümüne tutturan karın zarı kıvrımıdır. Yani bir tür peritondur.

-Damarlardan kaynaklanan ağrılar:

-İskemiler sebepli ağrılar:

1- Dalak infarktüsü,

2- Karaciğer infarktüsü,

3- Mezenter damar tıkanması,

4- Omentum damar tıkanması,

-Periton zar içi kanamalardan kaynaklanan ağrılar:

1- Dalak yırtılması,

2- Karaciğer yırtılması,

3- Dış gebeliklerde damar yırtılmaları,

4- Karın içi anevrizmalarının yırtılmaları,

5-Mezenter damarlarının yırtılması

Mekanik tıkanma ya da gerilmelerden kaynaklanan ağrılar:

1-Bağırsakların tıkanması ve gerilmesi:

2-Fıtık,

3-Bağırsakların dönmesi,

4-Bağırsaklarda yapışıklıklardan kaynaklanan ağrı

5-Tümör ağrıları

-Safra kesesi ve yollarındaki ağrılar:

1-Taş,

2-Tümör,

3-Nedbe darlığı,

4-Kist,

-Dalak ve karaciğerden kaynaklanan ağrılar:

1-Karaciğerin kalp yetmezliği ya da Budd-Chiari sendromuna bağlı olarak, bazen kan hastalıklarına ya da bazı kanserlere bağlı olarak büyümesi yüzünden gelişen ağrı.

2-Dalağın genellikle bazı kan hastalıklarına ve kanserlere bağlı olarak büyümesi ile oluşan ağrı.

-Pelvis içi organları :

1-Over ve tuba apseleri,

2-Over kistleri,

3-Dış gebelik.

Acaba saydınız mı sindirim sistemimize bağlı olarak meğer nerelerde kaç tür ağrı varmış. Lütfen ağrınızı hafife almayın.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 16:40
  1. karın ağrısı
  2. sindirim sistemi hastalıkları

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