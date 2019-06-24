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Karim Hafez, bir sezon daha Kasımpaşa'da

- Lacivert-beyazlı takım, tekrar kiraladığı Mısırlı sol kanat oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı

24 Haziran 2019 Pazartesi 17:13
Karim Hafez, bir sezon daha Kasımpaşa'da


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Mısırlı futbolcu Karim Hafez'i satın alma opsiyonuyla 1 sezon daha kiraladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa forması giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bonservisi Mısır ekibi Wadi Degla'da bulunan Hafez, geçen sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 18 maçta forma giydi.


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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 17:13
  1. Futbol
  2. Karim Hafez
  3. Kasımpaşa
  4. Spor Toto Süper Lig

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