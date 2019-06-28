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Karı-koca yarışı İstanbul'u birbirine kattı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul D-100 Karayolu Uzunçayır mevkiinde Ahmet Şahin ile eşi Betül Şahin'in otomobilleriyle yarışı esnasında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 araç birbirine girdi, 7 kişi yaralandı.

28 Haziran 2019 Cuma 10:27
Karı-koca yarışı İstanbul'u birbirine kattı! Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikameti Uzunçayır mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Şahin ile eşi Betül Şahin'in otomobilleriyle yolda yarış yaparken, makas atarak bir süre ilerledi. Ancak, Betül Şahin'in yarış sırasında makas attığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek, önündeki araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobiller savruldu. Daha sonra, arkadan gelen ve kazayı göremeyen sürücüler zincirleme kazaya karıştı. 8 aracın birbirine girdiği kazada 7 kişi yaralandı. Makasçı karı-koca ise kazayı yara almadan atlattı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kazaya karışan bir ailenin çocukları ise büyük korku yaşayan çocuklar gözyaşlarına boğuldu. Çocukları anneleri sakinleştirdi.

Araçlarıyla makas atan ve diğer sürücülere dehşeti yaşatan karı-koca gözaltına alınarak Hasanpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle yola uzun araç kuyrukları oluşurken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:27
  1. Ankara
  2. istanbul kaza

YORUM YAZ

  • hizipsavarhizipsavar32 dk önce
    alın arkadaşları içeri birazda içerde YATSINLAR pardon yarışsınlar. :)
  • alifuatalifuat1 sa önce
    insanlıktan nasibini almamış şehir eşkiyaları.
  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ1 sa önce
    İkisinide direk cinayete teşebbüsten yargılayıp ömür boyu hapse mahkum edeceksin ama kanun nizam adalet nerede

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