  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kargoya verdiği kedisi kaybolan kişi tazminat kazandı
Aktüel

Kargoya verdiği kedisi kaybolan kişi tazminat kazandı

Yargıtay, davacı ve eşine toplam 4 bin 700 lira maddi/manevi tazminat ödenmesine yönelik yerel mahkeme kararını onadı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 11:00:46 -
Kargoya verdiği kedisi kaybolan kişi tazminat kazandı

ANKARA (AA) - AYLİN SIRIKLI DAL - Üniversitede okuyan kızının yanına uçakla göndermek istediği kedisi kaybolan kişi, maddi ve manevi tazminat kazandı.

Gaziantep'te yaşayan bir kişi, İzmir'de üniversitede eğitim gören kızının isteği üzerine, yıllardır birlikte yaşadıkları kediyi kızının yanına göndermek istedi.

Baba, İzmir'deki kızına hava yoluyla ulaştırılması için anlaştığı kargo şirketine kediyi teslim etti. Ancak Türk Hava Yolları (THY) aracılığıyla taşınacak kedinin kaybolduğu bildirildi. Kedinin kaybolması üzerine baba, maddi ve manevi zarara uğradıklarını ileri sürerek, THY aleyhine tazminat davası açtı.

Gaziantep 2. Tüketici Mahkemesindeki duruşmada davacı, kedinin kaybolması nedeniyle kendisi için 1600 lira maddi, 10 bin lira manevi, eşi için ise 5 bin lira manevi tazminat talep etti.

Davalı vekili ise kedinin kargo ile naklinin sağlanmasının talep edildiğini ve müvekkilinin kusurunun bulunmadığını, tazminat miktarının fahiş ve orantısız olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini istedi.

Gaziantep 2. Tüketici Mahkemesi, 2019'da davacı bakımından 200 lira maddi ve 3 bin lira manevi tazminat ile diğer davacı eş bakımından 1500 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 11. Hukuk Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını onadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbretlik ifşa! Çırılçıplak soyup sokak sokak gezdirdiler
Yerel

İbretlik ifşa! Çırılçıplak soyup sokak sokak gezdirdiler

İstanbul Halkalı’da aldatıldığını düşünen adam, karısı ile gayrimeşru ilişki yaşadığını iddia ettiği adama ibretlik bir ceza verdi. İddiaya ..
Şeytani Katar planını tasarlayan ortaya çıktı
Dünya

Şeytani Katar planını tasarlayan ortaya çıktı

Lüksemburg merkezli Havilland Bank'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile Katar'a karşı operasyo..
Yasa mağdurları sözde kadın savunucularına sordu: Biz kadın değil miyiz?
Gündem

Yasa mağdurları sözde kadın savunucularına sordu: Biz kadın değil miyiz?

Süresiz nafaka ve genç evlilik mağduru kadınlar, Kartal Adliyesi önünde eylem düzenledi. Burada konuşan Zehra Öztürk, sözde kadın hakkı savu..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay