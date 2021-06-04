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Dünya Kardinalden Müslümanların fişlenmesine tepki: Tehlikeli buluyorum
Dünya

Kardinalden Müslümanların fişlenmesine tepki: Tehlikeli buluyorum

Katolik Cemaati Baş Kardinali Christoph Schönborn, ülkedeki Müslümanlara ait kurumların 'fişlendiği' İslam Haritası adı verilen dijital haritaya sert tepki gösterdi. Kardinal, "Bir dini cemaatin potansiyel şüpheli olarak görülmesine yol açacak bir algının oluşmasını tehlikeli buluyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 21:20:00 -
Kardinalden Müslümanların fişlenmesine tepki: Tehlikeli buluyorum

Katolik Cemaati Baş Kardinali Christoph Schönborn, ülkedeki Müslümanlara ait kurumların 'fişlendiği' İslam Haritası adı verilen dijital haritaya sert tepki gösterdi. Kardinal, "Bir dini cemaatin potansiyel şüpheli olarak görülmesine yol açacak bir algının oluşmasını tehlikeli buluyorum." ifadelerini kullandı.

Kardinal Schönborn, yaptığı yazılı açıklamada, İslam Haritası uygulamasının kamuoyunda tartışmalara neden olduğunu kaydederek, "Neden sadece bir dinin cımbızlandığı, neden bütün dini cemaatlere ait kurumlara yönelik bir atlas yapılmasının düşünülmediği" sorularını yöneltti.

Avusturya'da din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıştığına fakat her iki taraf arasında çok dengeli bir ilişki olduğuna işaret eden Schönborn, "Bir dini cemaatin potansiyel şüpheli olarak görülmesine yol açacak bir algının oluşmasını tehlikeli buluyorum." dedi.

Schönborn, gerek siyasi yapılar gerekse dini yapılar içinde olası radikal, terörist oluşumlara yönelik ceza kanunlarının yeterli olduğunu vurgulayarak, karmaşık konuların çözümünün diyalogdan geçtiğini belirtti.

Büyükelçi Ceyhun'dan ibadet özgürlüğü vurgusu

Öte yandan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da basına yaptığı açıklamada, söz konusu dijital harita sonrasında Türklere ait camilere İslam karşıtı kışkırtıcı levhaların asıldığını bildirdi.

Ceyhun, konuya ilişkin hassasiyetin Avusturyalı makamlara iletildiğini kaydederek, "Bu tür kışkırtıcı eylemlerin engellenmesi, ibadet özgürlüğünün muhafaza edilmesi ve camilerin saldırılara karşı korunması talep edilmiştir." dedi.

Ülkede tepkilere neden olan İslam Haritası dün itibariyle çevirim dışı olmuştu.

'Fişleme yapılıyor'

İktidardaki merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi, koalisyon hükümetinin öncülüğünde kurulan Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi, Müslümanlara ait 600'ün üzerinde cami ve eğitim merkezi gibi çeşitli kuruluşların hangi çatı derneğine bağlı olduğu, dünya görüşleri, yöneticileri ve adresleri gibi detaylı bilgilerin yer aldığı "İslam-Landkarte" adı verilen bir dijital haritayı kamuoyuyla paylaşmıştı.

Viyana Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ednan Aslan'ın öncülük ettiği ekibe hazırlatılan çalışmaya tepki gösteren çeşitli kesimler, dijital haritanın Müslümanları potansiyel suçlu gösterdiğini, bir tür fişlemeyi andırdığını ve yolsuzluk soruşturmalarından bunalan hükümetin bir kez daha çıkış yolu olarak Müslümanlar üzerinden toplumu manipüle etmeye çalıştığını belirtmişti.

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