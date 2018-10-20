Kardeşlik gücüyle enerjide yerlileşme

BUĞRA KARDAN/İZMİR

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dev yatırım “Star Rafinerisi”nin açılışını birlikte gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan hükümetinin üyeleri, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri, çeşitli enerji şirketlerinin yöneticileri ve üst düzey bürokratların katıldığı açılış töreni İzmir’in Aliağa ilçesinde gerçekleştirildi.

Kardeş Türkiye topraklarında olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7 yıl önce temellerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte attıkları bu yatırımın tamamlanmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aliyev, bu dev yatırımın Türkiye ve Azerbaycan kardeşlik tarihinde önemli bir yerinin bulunduğunu ifade etti.

İki ülkenin ortaklığının şerefli bir tarihe dayandığını, siyasi ilişkilerin en yüksek zirveye çıktığını, bunun iktisadi alana da yansıdığını vurgulayan Aliyev, şöyle konuştu:

“Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği sayesinde dünya çapında büyük bir güce ulaştı. Türkiye dünya çapında söz sahibidir. Bu bizi çok sevindiriyor. Türkiye’nin gücü bizim gücümüzdür. Türkiye bölgede çözümcü rol oynuyor. Türkiye ve Azerbaycan dünya çapında kardeşlik örneği gösteriyor. Ben dünyada 2 ülke tanımadım ki Türkiye ve Azerbaycan kadar bağlı olsunlar. Bu büyük bir servettir. Bunun için büyük yatırımları gerçekleştiriyoruz. Bizim gücümüz birliğimizdir ve bu bizim servetimizdir.”

Avrasya’nın enerji ve ulaştırma haritası

Türkiye ile diğer önemli projeleri de hayata geçirmeye hazırlandıklarını kaydeden Aliyev, “Her proje, bölge için Avrasya için önem taşıyor. Türkiye ve Azerbaycan güçlü siyasi irade gösteriyor. Avrasya’nın enerji ve ulaştırma haritasını çiziyor. Bu yeni haritaların altında bizim imzamız var. Bütün bu projeler büyük maliyet gerektiren projeler. Burada kardeş ülkelerin ekonomisine büyük yatırım yaptık” diye konuştu.

Aliyev, gelecekte iki ülkenin daha da büyük yatırımlar yapacağına inandığını belirterek, Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğinin de devam edeceğini sözlerine ekledi.

İlişkilerimizi bir adım öteye taşıyoruz

“Sözlerimin başında Azerbaycan’ın 18 Ekim bağımsızlık gününü tebrik ediyorum” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada, “Star Rafinerisi ile Azerbaycan’la kardeşlik ilişkilerimizin stratejik boyutunu daha da güçlendirmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan şunları söyledi:

“Türkiye ile Azerbaycan’ın öncülüğünde hayata geçirdiğimiz her proje, ülkelerimizin bölgesel güç olma vasfını tahkim etmektedir. Bu rafineri Türkiye’nin en büyük yerlileştirme projesidir. Bu şekilde petrol ürünleri ithalatında her yıl 1,5 milyar dolar civarında tasarruf edilmesi, petrol ürünlerinde dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Türkiye ve Azerbaycan’ın bölgemizin güvenliği ve istikrarının olmazsa olmaz aktörleri olduğu artık herkes tarafından kabul edilmeye başlanan bir gerçektir. Bu iki ülkenin içinde yer almadığı, rıza göstermediği, destek vermediği hiçbir proje hedefine ulaşamaz.”

Doğu Akdeniz’deki gerginlik

Konuşmasında Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmasında bulunan Barbaros Gemisi’ne yönelik tacize de değinerek, “Bu tür dayatmalara karşı cevabımızı hem sahada hem diplomatik alanda en güçlü şekilde vermeyi sürdüreceğiz” diyen Erdoğan, “Ülkemiz ve kardeşlerimizi yok sayan teşebbüslerin başarı şansı olmadığını eninde sonunda tüm taraflar görecek” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini, “Uluslararası toplumun Karabağ meselesi başta olmak üzere dünyada ortaya çıkan haksızlıklara ‘dur’ demesini bekliyoruz” diye sürdürdü.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım da konuşmasında Star Rafineri’nin Türkiye’nin övüneceği bir yatırım olduğunu söyledi.

“Stratejik bölge ilan edilsin”

SOCAR Yönetim Kurulu Başkanı Rovnag Abdullayev, konuşmasında STAR Rafine’nin Türkiye ekonomisine olumlu katkı yapacağını belirterek, rafinerinin çok önemli ve stratejik bir yatırım olduğunu söyledi. Abdullayev, “SOCAR olarak talebimiz Petkim Yarımadası’nın stratejik bölge ilan edilmesidir” dedi.

Açılışta konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise STAR Rafine ile dış ticaret açığının ortalama 1 milyar doların üzerinde daralacağını söyledi.

Dışa bağımlılığı aşağı çekecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açılışı gerçekleştirilen STAR Rafineri’nin enerjide dışa bağımlılığı aşağı çekeceğini belirterek, ekonomiye önemli katkı sunacağını ifade etti. Bakan Albayrak, “İstikrar korumacılık ve ticaret savaşları ile değil, dayanışma ile olur. Bu anlamda Türkiye ve Azerbaycan önemli bir örnek. Hedeflere kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. YEP ile dışa bağımlılığı minimum seviyeye indireceğiz. Yeni donemde ithal ürünleri yerlileştirmeye yoğunlaşacağız” mesajı verdi.

Açılış öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, rafineri içindeki seyir terasında incelemede bulundu. STAR Rafineri’nin Genel Müdürü Mesut İlter, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanlarına, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da eşlik etti.