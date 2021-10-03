Kardeşlerim Kaan kimdir? Kardeşlerim dizisi Kaan’ın gerçek ismi ne?
Kardeşlerim dizisinde yeni olaylar ve yeni gelişmeler birbiri ardına gelirken, Afik Atakul’un bir oğlu daha ortaya çıktı. Akif, Kaan adlı oğlu ile ilk kez yüzleşti. Kardeşlerim dizi izleyicileri Kaan karekterini oynayanın kim olduğunu sorgular oldu. Peki Akif’in oğlu Kaan kimdir? Kardeşlerim’de Kaan’ı kim oyuyor? Kardeşlerim dizisi Kaan rolünü Eren Ören oynamakta. Peki Eren Ören kimdir, nereli? Eren Ören kaç yaşında, evli mi bekar mı? İşte Kardeşlerim’in Kaan’ı Eren Ören hayatı…
Kardeşlerim dizisi Cumartesi akşamları ATV’de izleyiciyle buluşuyor. Kardeşlerim’de Asiye, Kadir, Ömer ve Melis kardeşlerin başına gelen oyların ardı arkası kesilmezken, Akif Atakul’un bir oğlu daha olduğu ortaya çıktı. Peki Akif’in yeni oğlu kim? Kardeşlerim Kaan kimdir? Kardeşlerim dizisi Kaan karekterini Eren Ören oynamakta. İşte Eren Ören hayatı, biyografisi, özgeçmişi.
Eren Ören kimdir?
Eren Ören 1998 Ocak ayında İstanbul’da dünyaya geldi. Lise eğitiminden sonra üniversiteyi Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Üniversite okurken oyunculuk eğitimi alan Eren Öner, Atasun Optik reklam filminde rol aldı. Bazı yapımlarda seslendirme yaptı.
Eren Ören Kırmızı Oda, Geçen Yaz dizisinde rol aldı. Eren Ören, Kardeşlerim dizisinde Afik Atakul’un oğlu Kaan karakterini oynamakta.
Kardeşlerim oyuncu kadrosu
Kardeşlerim dizi oyuncular kimler? İşte Kardeşlerim oyuncu isimleri:
Celil Nalçakan
Halit Özgür Sarı
Cüneyt Mete
Fadik Sevin Atasoy
Ahu Yağtu
Simge Selçuk
Yiğit Koçak
Su Burcu Yazgı Coşkun
Aylin Akpınar
Onur Seyit Yaran
Cihan Şimşek
Damlasu İkizoğlu
Gözde Türker
Kaan Sevi
Melis Minkari
İrem Salman
Lizge Cömert
Recep Usta
Eren Ören