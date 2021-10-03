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Medya Kardeşlerim Kaan kimdir? Kardeşlerim dizisi Kaan’ın gerçek ismi ne?
Medya

Kardeşlerim Kaan kimdir? Kardeşlerim dizisi Kaan’ın gerçek ismi ne?

Kardeşlerim dizisinde yeni olaylar ve yeni gelişmeler birbiri ardına gelirken, Afik Atakul’un bir oğlu daha ortaya çıktı. Akif, Kaan adlı oğlu ile ilk kez yüzleşti. Kardeşlerim dizi izleyicileri Kaan karekterini oynayanın kim olduğunu sorgular oldu. Peki Akif’in oğlu Kaan kimdir? Kardeşlerim’de Kaan’ı kim oyuyor? Kardeşlerim dizisi Kaan rolünü Eren Ören oynamakta. Peki Eren Ören kimdir, nereli? Eren Ören kaç yaşında, evli mi bekar mı? İşte Kardeşlerim’in Kaan’ı Eren Ören hayatı…

Yeniakit Publisher
2021-10-03 10:05:00 - 2021-10-03 10:07:22
Kardeşlerim Kaan kimdir? Kardeşlerim dizisi Kaan’ın gerçek ismi ne?

Kardeşlerim dizisi Cumartesi akşamları ATV’de izleyiciyle buluşuyor. Kardeşlerim’de Asiye, Kadir, Ömer ve Melis kardeşlerin başına gelen oyların ardı arkası kesilmezken, Akif Atakul’un bir oğlu daha olduğu ortaya çıktı. Peki Akif’in yeni oğlu kim? Kardeşlerim Kaan kimdir? Kardeşlerim dizisi Kaan karekterini Eren Ören oynamakta. İşte Eren Ören hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

Eren Ören kimdir?

Eren Ören 1998 Ocak ayında İstanbul’da dünyaya geldi. Lise eğitiminden sonra üniversiteyi Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Üniversite okurken oyunculuk eğitimi alan Eren Öner, Atasun Optik reklam filminde rol aldı. Bazı yapımlarda seslendirme yaptı.

eren ören kimdir

Eren Ören Kırmızı Oda, Geçen Yaz dizisinde rol aldı. Eren Ören, Kardeşlerim dizisinde Afik Atakul’un oğlu Kaan karakterini oynamakta.

Kardeşlerim oyuncu kadrosu

Kardeşlerim dizi oyuncular kimler? İşte Kardeşlerim oyuncu isimleri:

Celil Nalçakan

Halit Özgür Sarı 

Cüneyt Mete 

Fadik Sevin Atasoy 

Ahu Yağtu 

Simge Selçuk

Yiğit Koçak 

Su Burcu Yazgı Coşkun 

Aylin Akpınar 

Onur Seyit Yaran

Cihan Şimşek

Damlasu İkizoğlu 

Gözde Türker 

Kaan Sevi

Melis Minkari

İrem Salman

Lizge Cömert

Recep Usta

Eren Ören

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