Kardeşlerim Kaan kimdir? Kardeşlerim dizisi Kaan’ın gerçek ismi ne?

Kardeşlerim dizisinde yeni olaylar ve yeni gelişmeler birbiri ardına gelirken, Afik Atakul’un bir oğlu daha ortaya çıktı. Akif, Kaan adlı oğlu ile ilk kez yüzleşti. Kardeşlerim dizi izleyicileri Kaan karekterini oynayanın kim olduğunu sorgular oldu. Peki Akif’in oğlu Kaan kimdir? Kardeşlerim’de Kaan’ı kim oyuyor? Kardeşlerim dizisi Kaan rolünü Eren Ören oynamakta. Peki Eren Ören kimdir, nereli? Eren Ören kaç yaşında, evli mi bekar mı? İşte Kardeşlerim’in Kaan’ı Eren Ören hayatı…