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Aktüel Kardeş ülkeden "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" jesti
Aktüel

Kardeş ülkeden "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" jesti

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'ın simge yapılarından "Nur Alem Expo Merkezi"nin dış cephesine "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla Türk bayrağı yansıtıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 19:53:00 -
Kardeş ülkeden "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" jesti

Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıl dönümü vesilesiyle Nur Sultan'ın sembolik ve mimarisiyle dikkatleri üzerine toplayan yapısı Nur Alem Expo Merkezi'nin dış cephesinde yerel saatle 18.30 itibarıyla yansıtılmaya başlayan Türk bayrağı, şehrin her tarafından göründü.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü vesilesiyle Kazakistan'ın başkentindeki Expo Merkezine ay yıldızlı bayrağımız yansıtıldı. Teşekkürler kardeş Kazakistan" ifadesine yer verildi.

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