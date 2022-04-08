KARDEMİR’den ülke ekonomisine büyük katkı

Dünyanın 7’ncü büyük çelik üreticisi konumunda bulunduklarını belirten Bayraktar, “85 yıldır ‘fabrikalar kuran fabrika’ unvanıyla ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyoruz” dedi. Bayraktar, ray, tren tekeri, savunma sanayii ve otomotiv gibi alanlarda öne çıktıklarını vurguladı. Son yıllarda rekor üretim ve kâr elde ettiklerini, ‘karbon nötr’ bir KARDEMİR için gerekli adımları attıklarını anlattı.

Kurumun hedeflerine değinen Bayraktar, “Amacımız yerli ve milli üretime en üst seviyede katkı sağlamak. Gayemiz stratejik ve katma değeri yüksek ürünler üretmek, geri kazanımlarımızla enerjide iç karşılama oranımızı arttırmak. Emelimiz geliştirilen yeni ürünler ve artan çelik kalitesiyle pazarlama ile ihracat faaliyetlerine hız verip daha çok istihdam sağlamak” diye konuştu. Bayraktar, birlik ve uyum içinde hedeflere emin adımlarla ulaşarak hem Karabük’e hem de ülkeye daha fazla hizmet edeceklerinin altını çizdi.