KARDEMİR seçimli olağanüstü genel kurulunda adaylar belli oldu
KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının ilk oturumunda yönetim kurulu adayları belirlendi.
KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezinde başlayan genel kurulun ilk oturumunda, A, B ve D grubu yönetim kurulu adayları netleşti.
Buna göre, "A grubu adayları olarak Mustafa Yolbulan, Alparslan Bayraktar, Muhammet Ali Oflaz ve Fatih Mehmet Erkoç, B grubu adayları olarak Yusuf Canbolat ve Kamil Güleç, D grubu adayı olarak Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit" gösterildi.
Genel kurulun ikinci oturumunda ise yönetim kurulu için seçim yapılacak.