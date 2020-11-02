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Aktüel KARDEMİR seçimli olağanüstü genel kurulunda adaylar belli oldu
Aktüel

KARDEMİR seçimli olağanüstü genel kurulunda adaylar belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-02 14:04:42 -
KARDEMİR seçimli olağanüstü genel kurulunda adaylar belli oldu

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının ilk oturumunda yönetim kurulu adayları belirlendi.

KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezinde başlayan genel kurulun ilk oturumunda, A, B ve D grubu yönetim kurulu adayları netleşti.

Buna göre, "A grubu adayları olarak Mustafa Yolbulan, Alparslan Bayraktar, Muhammet Ali Oflaz ve Fatih Mehmet Erkoç, B grubu adayları olarak Yusuf Canbolat ve Kamil Güleç, D grubu adayı olarak Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit" gösterildi.

Genel kurulun ikinci oturumunda ise yönetim kurulu için seçim yapılacak.


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