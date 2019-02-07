Kardemir Karabükspor'da hedef galibiyet





KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal, Eskişehirspor karşısında galip gelmek istediklerini söyledi.

Öcal, Hasan Doğan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maça kazanmak için çıkacaklarını belirtti.

Kardemir Karabükspor'a devre arası transferin açılacağı umuduyla geldiklerini ifade eden Öcal, "Ancak maalesef açılmadı. Mehmet Yüksel başkan yalnız kaldı, hiçbir destek görmedi. Fakat Eskişehirspor ve Tetiş Yapı Elazığspor transferi açtı. Açınca da tabii aradaki makas da açıldı maalesef. Artık genç futbolcularımızla elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

İyi çalıştıklarını, iyi futbol oynamaya başladıklarını aktaran Öcal, şunları kaydetti:

"Hatayspor maçında üç kırmızı kartımız vardı. O da takım içerisindeki pas trafiğini sağlayan yerlerdi. Yusuf Akbulut ile Cihan Aydın döndü. İyi hazırlanıyoruz. Hedefimiz iyi futbol ve onun yanında galip gelmek. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Takımlar ilk yarıya oranla daha da kuvvetlendi, transfer yaptılar, daha düzgün takım olmaya başladılar. Artık onlarla mücadele etmek zorundayız. Gücümüz yettiğince mücadele edeceğiz. Futbolculara güveniyorum, en azından futbol anlamında güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. İnşallah üç puan alan takım biz oluruz."





- Eskişehirspor maçı hazırlıkları





Kırmızı-mavili ekip, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü sahasında Eskişehirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Taner Öcal yönetiminde sürdürdü.

Hasan Doğan Tesisleri'ndeki antrenmanda koordinasyon, pas ve şut çalışmaları yapıldı.