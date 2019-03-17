Kardemir Karabükspor küme düştü Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında konuk olduğu Altay deplasmanından 4-0’lık yenilgiyle ayrılan Kardemir Karabükspor, ligin bitimine 8 hafta kala küme düşen ilk takım oldu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Altay ile oynadığını müsabakayı 4-0 kaybetti ve ligin bitimine 8 hafta kala küme düşmesi garantileşen ilk takım oldu. Bu sezon mali sıkıntılar yaşayan ve sezon başında Türkiye Futbol Federasyonu’ndan puan silme cezası alan Karabük, 26. hafta sonunda -1 puan ile TFF 2. Lig’e düştü. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de mücadele eden ve sezon sonundatopladığı 12 puan ile 1. Lig’e düşen Karabüspor, önümüzdeki sezon 2. Lig’de mücadele verecek.

Kardemir Karabükspor, en son 2007-2008 sezonunda TFF 2. Lig’de oynamıştı.

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