0553 313 94 23

Karda ve asfaltta şampiyonalara hazırlanıyorlar

- Katıldıkları yarışmalarda başarılı olan milli kız atletler, uluslararası şampiyonalara Muş'ta karla kaplı stat, asfalt ve arazide antrenman yaparak hazırlanıyor- Antrenör Emel Koçlardan:"Önümüzde önemli yarışlarımız var. Bu zorlu şartlar bizi yolumuzdan çevirmeyecek" - Milli atlet Derya Kunur:"Hedefim temmuzda yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda madalya almak"- Milli atlet Berfin Barışer:"Hedefim Avrupa Şampiyonası. İsveç'te yapılacak yarışmada altın madalya almak istiyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim"

16 Mart 2019 Cumartesi 11:54
Karda ve asfaltta şampiyonalara hazırlanıyorlar


MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Katıldıkları yarışmalarda zorluklara rağmen başarılı dereceler alan milli kız atletler, uluslararası şampiyonalara Muş'ta karla kaplı stat, asfalt ve arazide antrenman yaparak hazırlanıyor.

Milli atletler Emine Akbingöl, Derya Kunur, Berfin Barışer, Mihriban Öner ve Esra Doğan karla kaplı Şehir Stadyumu'nda, asfaltta ve tarihi Murat Köprüsü mevkisinde antrenör Emel Koçlardan yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Hedeflerine ulaşmak için günde iki kez sıkı antrenman yapan milli atletlerin yarışmalardaki başarısı dikkati çekiyor.

Portekiz'de 3 Şubat'ta yapılan Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu öğrencisi 19 yaşındaki Akbingöl'ün hedefi, İsveç'te 11-14 Temmuz'da yapılacak Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek.

İstanbul'da 2-3 Şubat'ta düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda birici olan ve geçen yıl 3 bin metrede 3 kez Türkiye rekoru kıran Fenerbahçe Kulübü sporcusu Kunur'un hedefi ise İsveç'te 11-14 Temmuz'da yapılacak Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'ndan başarıyla dönmek.

Belarus'ta 25-26 Şubat'ta yapılan özel turnuvada 2 bin metre engelde üçüncü, takım olarak 15 Şubat'ta Antalya'da yapılan Okullararası Kros Finali'nde ikinci olan Muş Spor Lisesi 4. sınıf öğrencisi Barışer ise Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanmak istiyor.

Milli atlet Öner, Avrupa Dağ Koşusu'na, Doğan ise 21-28 Temmuz'da Bakü'de düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) yıldızlar kategorisinde yarışmak için çalışmalarını azimle sürdürüyor.


- "Zorlu şartlar bizi yolumuzdan çevirmeyecek"


Antrenör Emel Koçlardan, AA muhabirine, milli kız atletlerin Muş'un köylerinden bir araya geldiğini söyledi.

Kızların Türkiye, Avrupa ve Balkan Şampiyonalarında birçok yarış kazandıklarını anlatan Koçlardan, şöyle konuştu:

"Kar, kış, yağmur, çamur demeden çalışmamız gerekiyor. Yaşadığımız coğrafya çok soğuk. Biz bunlara rağmen çalışmaya devam ediyoruz. Başarı geliyor, herkes bunun bilincinde. Bu başarının öncesinde çok ağır antrenmanlar yapıyoruz. Stadyum yılın 6 ayı kar altında. Böyle olunca biz de farklı mekanlar arama içerisine giriyoruz. Spor salonları ve asfaltta koşuyoruz. Aylar sonra gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası için çalışıyoruz. Önümüzde önemli yarışlar var. Hiçbir şekilde bu zorlu şartlar bizi yolumuzdan çevirmeyecek. "


- Sporcular iddialı


Milli atlet Derya Kunur ise antrenmanlara zorlu kış şartlarında devam ettiklerini vurguladı.

Yoğun kar nedeniyle bazen stadyumun kapandığını ve yolda koştuklarını belirten Kunur, "2-3 Şubat'ta yapılan Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum ve Balkan Şampiyonası'nda yer alacak milli takıma seçildim, orada da dördüncü oldum. Ayrıca 3 bin metrede 3 defa Türkiye rekoru kırdım. Şimdiki hedefim temmuzda yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda madalya almak." dedi.

Emine Akbingöl de yolda koştuklarında bazen tehlike yaşadıklarını, buna rağmen çalışmalara ara vermediklerini ve şampiyonalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini dile getirdi.

Bergin Barışer ise 16 Mart'ta Trabzon'da yapılacak Puanlı Atletizm Yarışması'na katılacağını anlatarak, "Hedefim Avrupa Şampiyonası. İsveç'te yapılacak yarışmada altın madalya almak istiyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim." diye konuştu.

Mihriman Öner de takım ruhuyla çalışıp başarı için mücadele edeceklerini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:54
  1. Berfin Barışer
  2. Derya Kunur
  3. Emel Koçlardan
  4. Esra Doğan
  5. Mihriban Öner
  6. Muş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekrem İmamoğlu: HDP bizim dostumuz
    1. Ekrem İmamoğlu: HDP bizim dostumuz
    2. Freni arızalanan kamyon ortalığı savaş..
    3. PAÜ Hastaneleri’nin eski binasının..
    4. Erkeklerde meme büyümesine dikkat
    5. Son Haçlı Seferi Yeni Zelanda’dan önce..
    6. Dünya rekortmeni Erken, şehitler için..
    7. 5 yıllık dostu "leylek" bu yıl da geldi
    8. Göz altı morlukları neden olur..
    9. "Birliğimizi, beraberliğimizi daha çok..
    10. Uykuya dalarken düşme hissine dikkat
    11. Genç kızı baygın halde buldu, hemen..
    12. VakıfBank BusinessCard ile BP..
    13. Fuat Oktay'dan Yeni Zelanda açıklaması
    14. Tel ve çivi ile Cumhurbaşkanı..
    15. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    16. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni..
    17. Fuat Oktay: "Uzun yıllar teröre büyük..
    18. Şırnak’ta PKK’nın suikastçısı yakalandı
    19. Franco’nun cesedi anıt mezardan..
    20. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bu..
    21. Futbolcuları taşıyan otobüs şarampole..
    22. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni..
    23. Silah arkadaşları Afrin Gazisi..
    24. Ameliyathane teknikerlerinin mağduriyeti
    25. 'Ekspres tren'de yüzde 30 indirim
    26. Yeni Zelanda Başbakanı'ndan Müslüman..
    27. Park halindeki araçlardan telefon..
    28. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    29. Tavukları kovalayan köpeği öldüresiye..
    30. Antalya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler