Karda ve asfaltta şampiyonalara hazırlanıyorlar





MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Katıldıkları yarışmalarda zorluklara rağmen başarılı dereceler alan milli kız atletler, uluslararası şampiyonalara Muş'ta karla kaplı stat, asfalt ve arazide antrenman yaparak hazırlanıyor.

Milli atletler Emine Akbingöl, Derya Kunur, Berfin Barışer, Mihriban Öner ve Esra Doğan karla kaplı Şehir Stadyumu'nda, asfaltta ve tarihi Murat Köprüsü mevkisinde antrenör Emel Koçlardan yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Hedeflerine ulaşmak için günde iki kez sıkı antrenman yapan milli atletlerin yarışmalardaki başarısı dikkati çekiyor.

Portekiz'de 3 Şubat'ta yapılan Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu öğrencisi 19 yaşındaki Akbingöl'ün hedefi, İsveç'te 11-14 Temmuz'da yapılacak Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek.

İstanbul'da 2-3 Şubat'ta düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda birici olan ve geçen yıl 3 bin metrede 3 kez Türkiye rekoru kıran Fenerbahçe Kulübü sporcusu Kunur'un hedefi ise İsveç'te 11-14 Temmuz'da yapılacak Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'ndan başarıyla dönmek.

Belarus'ta 25-26 Şubat'ta yapılan özel turnuvada 2 bin metre engelde üçüncü, takım olarak 15 Şubat'ta Antalya'da yapılan Okullararası Kros Finali'nde ikinci olan Muş Spor Lisesi 4. sınıf öğrencisi Barışer ise Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanmak istiyor.

Milli atlet Öner, Avrupa Dağ Koşusu'na, Doğan ise 21-28 Temmuz'da Bakü'de düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) yıldızlar kategorisinde yarışmak için çalışmalarını azimle sürdürüyor.





- "Zorlu şartlar bizi yolumuzdan çevirmeyecek"





Antrenör Emel Koçlardan, AA muhabirine, milli kız atletlerin Muş'un köylerinden bir araya geldiğini söyledi.

Kızların Türkiye, Avrupa ve Balkan Şampiyonalarında birçok yarış kazandıklarını anlatan Koçlardan, şöyle konuştu:

"Kar, kış, yağmur, çamur demeden çalışmamız gerekiyor. Yaşadığımız coğrafya çok soğuk. Biz bunlara rağmen çalışmaya devam ediyoruz. Başarı geliyor, herkes bunun bilincinde. Bu başarının öncesinde çok ağır antrenmanlar yapıyoruz. Stadyum yılın 6 ayı kar altında. Böyle olunca biz de farklı mekanlar arama içerisine giriyoruz. Spor salonları ve asfaltta koşuyoruz. Aylar sonra gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası için çalışıyoruz. Önümüzde önemli yarışlar var. Hiçbir şekilde bu zorlu şartlar bizi yolumuzdan çevirmeyecek. "





- Sporcular iddialı





Milli atlet Derya Kunur ise antrenmanlara zorlu kış şartlarında devam ettiklerini vurguladı.

Yoğun kar nedeniyle bazen stadyumun kapandığını ve yolda koştuklarını belirten Kunur, "2-3 Şubat'ta yapılan Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum ve Balkan Şampiyonası'nda yer alacak milli takıma seçildim, orada da dördüncü oldum. Ayrıca 3 bin metrede 3 defa Türkiye rekoru kırdım. Şimdiki hedefim temmuzda yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda madalya almak." dedi.

Emine Akbingöl de yolda koştuklarında bazen tehlike yaşadıklarını, buna rağmen çalışmalara ara vermediklerini ve şampiyonalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini dile getirdi.

Bergin Barışer ise 16 Mart'ta Trabzon'da yapılacak Puanlı Atletizm Yarışması'na katılacağını anlatarak, "Hedefim Avrupa Şampiyonası. İsveç'te yapılacak yarışmada altın madalya almak istiyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim." diye konuştu.

Mihriman Öner de takım ruhuyla çalışıp başarı için mücadele edeceklerini söyledi.