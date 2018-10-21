Karayollarında genel durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 20-21. kilometrelerinde şerit daraltma çalışması nedeniyle ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Soma-Akhisar yolunun 31-33 kilometrelerinde köprü ayak yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılacak, ulaşım yan yollardan devam edecek.

Çivril-Denizli yolunun 40-43 kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Geçişler diğer bölümden iki yönlü olarak yapılıyor.

Afyonkarahisar-Ankara yolunun 5-7 kilometrelerinde üstyapı nedeniyle çalışmaları sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Mengen - Yeniçağa yolunun 24. kilometresinde taş duvarda meydana gelen heyelan tehlikesi nedeniyle, bölünmüş yolun 23-25 kilometreleri trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı yönden devam ediyor.

Çankırı - Kalecik - Kırıkkale yolunun 16-18 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bu kesiminde Kırıkkale - Kalecik istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik karşı yönden sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışma

Ermenek-Mut yolunda 0-3 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak gerçekleşiyor.

Nurdağı-Türkoğlu devlet yolunda Nurdağı otoyol bağlantı kavşağı mevkiinde 4-5 kilometresinde üstyapı yapım onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak devam ediyor.

Kuzey Marmara Otoyolu Gebze liman bağlantı yolu yapımı kapsamında İstanbul İzmit il yolunun 18-19 kilometrelerinde ulaşım servis yolundan sağlanacak.