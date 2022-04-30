Karayolları yol durumu: Hangi yollarda trafik var hangi yollar açık?

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkacak ya da yolda olana vatandaşlar için Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni yayımladı. Tatil için yollara düşenler kazasız belasız bir an önce gidecekleri yerlere gitmenin gayreti içinde. Karayolları Genel Müdürlüğü de vatandaşlara kılavuz olması için yol durumunu yayınladı. İşte 30 Nisan KGM yol durumu

KMG yol durumu

Datça-Marmaris yolunun 40-49.km.leri arasında üst yapı ve asfalt çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

TEM Otoyolunun Gümüşova Kavşağı-Kavacık Kavşağı arasında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22:00-06:00 saatleri arasında şerit daraltması yapılmaktadır.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 35-39.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden (Kırşehir-Kırıkkale ) iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü; 28-29.km.leri arasında ise bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Samsun-Ankara yolunun 21-26.km.leri arasında (Havza Tünelleri Mevkii) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Samsun-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Çanakkale-Aliağa-İzmir yolunun 27.km.sinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle, bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü kapatılarak, ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45.km.sinde bulunan Akyazı Tünelinde elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle her iki yönde bulunan tüplerde 01.01.2022-30.06.2022 tarihleri, 08:00-20:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.

Akseki-Manavgat yolunun 7-12.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Antalya-Kemer yolu üzerinde bulunan tünellerde bakım onarım çalışmaları nedeniyle 10-11-12-13.05.2022 ile 16-17-18-19-20.05.2022 tarihleri 09:00-17:00 saatleri arasında her iki yönde bir şerit trafiğe kapatılacak olup, ulaşım diğer şeritlerden sağlanacaktır.