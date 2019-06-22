Karate 1 A Serisi Kanada'da başladı - Türk sporcular ilk gün sonunda 2 final ve 4 üçüncülük maçına çıkma hakkı kazandı



ANKARA (AA) - Karate 1 A Serisi'nde sezonun üçüncü etabı Kanada'da başladı. Montreal kentindeki ilk gün müsabakalarında Türk sporcular 2 final ve 4 bronz madalya maçı oynamaya hak kazandı. Erkekler kumite +84 kiloda Alparslan Yamanoğlu ve kumite 84 kiloda Uğur Aktaş yarın altın madalya için mücadele edecek. Kadınlar kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, kumite 55 kiloda Tuba Yakan, erkekler ferdi katada Ali Sofuoğlu ve Enes Özdemir ise yarın üçüncülük için tatamiye çıkacak.



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