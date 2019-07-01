Karatay Yaz Spor Okullarında eğitimler başladı

Konya’nın merkez Karatay ilçesinde “Karatay Yaz Spor Okulları” öğrencilere kapılarını açtı.

Karataylı çocukların yaz tatillerinde sporla iç içe olması, geleceğin sporcularının yetişmesine katkı sağlanması ve çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmesi amacıyla Karatay Belediyesi tarafından hayata geçirilen Karatay Yaz Spor Okulları açıldı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da eşofmanlarını giydi ve futbol branşına kaydını yapan öğrencilerin ilk günde yaptıkları antrenmana katıldı. Karatay Yaz Spor Okullarında eğitim veren antrenör, öğrenci ve aileleriyle sohbet eden Başkan Hasan Kılca, sporcularla bir süre penaltı ve pas çalışması yaptı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 31 Mart Seçim Beyannamesinde Karatay’da yaz spor okullarının hayata geçirilmesiyle ilgili sözlerinin olduğunu hatırlatarak, bu sözlerinin gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Kılca, “Ekibimizin 3 aylık ciddi bir çalışması sonucunda bugün itibariyle Karatay Yaz Spor Okullarımızı başlatmış olduk. 13 branşta hayata geçirdiğimiz yaz spor okullarına hemşehrilerimizin çok güzel ilgisi var. Şu anda da öğrencilerimiz ilk antrenmanlarını yapıyorlar. Tablet, bilgisayar, televizyon veya cep telefonları gibi teknolojik ürünlerin çocuklarımıza menfi yöndeki olumsuz etkilerini azaltmak adına sporu çok önemsiyoruz. Çünkü spor, çocuklarımızın hem bedenen hem de zihnen gelişimlerine çok önemli katkılar sağlıyor. Bunun yanında çocukların ülkemiz için daha iyi bireyler olmasına da güzel bir yol açmış oluyor. Bizler de bunun öneminin farkında olarak sporun ve sporcunun destekçisi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

6 ile 16 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin faydalandığı proje kapsamında öğrenciler; futbol, basketbol, voleybol, hentbol, yüzme, wushu, kung-fu, jimnastik, kick boks, karate, tekvando, masa tenisi ve satrancın yer aldığı toplam 13 ayrı branştan dilediği alanı seçerek eğitim görmeye başladı.