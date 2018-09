Kararan fayans araları nasıl temizlenir?

Temiz görünen fayans zeminleri elde etmenin sırrı, kararan fayans aralarını tam anlamıyla temizlemekte saklıdır. Banyo ve mutfak zeminlerinde ve duvarlarında kullanılan fayanslar her ne kadar güzel görünüyor olsa da, fayans aralarının kısa zamanda kirlenmesi onların bu güzel görüntüsünü bozar ve kirlenmiş fayans araları ise ev hanımlarının en büyük sorunları arasındadır. Fayanslar kirlere ve kararmalara karşı oldukça dirençli olmalarına rağmen, fayans araları gözenekli bir yapıya sahip olduğundan kirleri kolaylıkla absorbe ederler ve çabuk kararırlar. Bu sebeple fayans aralarını temiz tutmak zordur. Eğer kararan fayans aralarını doğru bir şekilde nasıl temizleyeceğinizi biliyorsanız, bu problemi pratik bir şekilde, üstelik en çok kullanılan temizlik malzemeleriyle halletmeniz mümkün olacaktır.

SİRKE

Öncelikle fayans zemininizi sıcak suyla temizleyerek yüzeydeki kirleri uzaklaştırın. Daha sonra, evinizde kendiniz kolaylıkla spreyli şişede hazırlayabileceğiniz, yarısı su yarısı sirkeden oluşan seyreltilmiş sirkeyi fayans aralarına püskürtün. Beş dakika kadar bekleyin ve yumuşak bir fırçayla fırçalayın. Büyük bir temizleme fırçası yerine daha pratik olması için diş fırçası kullanabilirsiniz. Tamamıyla temizlemeyi bitirdiğinizde, zemini sıcak suyla durulayın. Az kirlenmiş fayans aralarını temizleme için bu yöntem oldukça etkili bir pratik temizleme yöntemi olacaktır.

PİŞİRME SODASI

Fayans araklarındaki inatçı lekeleri temizlemek için pişirme sodası kullanabilirsiniz. İki ölçek pişirme sodasıyla bir ölçek suyu karıştırın ve kararan fayans aralarına uygulayın. Eğer bir gece bekletirseniz daha etkili bir sonuç alabilirsiniz. Karışımı yüzeyde beklettikten sonra kirlerin tamamıyla çıktığını görünceye kadar plastik bir fırçayla fırçalayın ve işlem tamamlandıktan sonra sıcak suyla durulayarak tamamen temizleyin.

Fayans aralarında daha inatçı lekelere sahipseniz pişirme sodasını su ile değil sirke ile kullanmayı deneyebilirsiniz. İlk olarak toz halindeki sodayı fayans aralarına uygulayın. Daha sonra sprey şişesinin içine koyduğunuz sirkeyi sodanın üzerine püskürtün. Biraz beklediğinizde kimyasal reaksiyonun başladığını ve kabarcıklar oluştuğunu göreceksiniz. Plastik bir fırçayla fayans aralarını temizledikten sonra suyla durulayarak sirke ve sodayı uzaklaştırın. Bu karışımı çok uzun süre bekletmemelisiniz. Asidik olduğu için aşınmalara sebep olabilir.

HİDROJEN PEROKSİDİ

Eğer bu yöntemleri kullanarak çıkaramayacağınız kadar çok kirli ve oldukça zorlayıcı bir yüzeyiniz varsa spreyli şişeye koyduğunuz hidrojen peroksidi kararan fayans aralarına püskürtün. Bir fırçayla birlikte iyice fırçalayın ve birkaç bunu defa tekrar edin. Eğer fırçalama sonucunda hala lekelerden kutulamadıysanız, iki ölçek pişirme sodasıyla bir ölçek hidrojen peroksidi karıştırarak bir macun hazırlayın ve fayans aralarına uygulayın. Biraz bekledikten sonra tekrar fırçalayın ve lekelerin tamamen temizlendiğini gördüğünüzde ılık suyla fayans aralarını durulayın. Bu yöntemle fayans zemine zarar vermeden, fayans aralarındaki zorlu lekelerden kurtulabilirsiniz.

FAYANSLARINIZI DÜZENLİ OLARAK TEMİZLEYİN

Fayans aralarını hangi yöntemle temizlemiş olursanız olun, temizledikten sonra tekrar zor kirlerin oluşumunu engellemek için haftada bir kez fayans aralarınızı sprey şişesine koyduğunuz seyreltilmiş sirke ile temizleyebilirsiniz. Böylece fayans aralarınız her zaman temiz kalacak ve evinizin her köşesi her an temiz bir görünüşe sahip olacaktır. Ayrıca her defasında zor kileri temizlerken harcadığınız zamandan tasarruf edecek verdiğiniz yoğun ve zorlu uğraştan kurtulmuş olacaksınız.