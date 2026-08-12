Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! TBMM tatile girdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına ara vermesine ilişkin karar Resmî Gazete’de yayımlandı. Meclis, 1 Ekim Perşembe günü saat 14.00’te yeniden toplanacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 10 Ağustos Pazartesi gününden itibaren tatile girmesine ilişkin Genel Kurul kararı yürürlüğe girdi.
KARAR 125’İNCİ BİRLEŞİMDE ALINDI
Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre tatil takvimi, TBMM Genel Kurulunun 10 Ağustos’ta gerçekleştirilen 125’inci birleşiminde belirlendi.
Bu kapsamda Meclis çalışmalarına 1 Ekim’e kadar ara verildi.
YENİ YASAMA DÖNEMİ 1 EKİM’DE BAŞLAYACAK
TBMM, tatilin ardından 1 Ekim Perşembe günü saat 14.00’te yeniden toplanarak çalışmalarına devam edecek.