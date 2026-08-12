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Gündem Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! TBMM tatile girdi
Gündem

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! TBMM tatile girdi

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Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! TBMM tatile girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına ara vermesine ilişkin karar Resmî Gazete’de yayımlandı. Meclis, 1 Ekim Perşembe günü saat 14.00’te yeniden toplanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 10 Ağustos Pazartesi gününden itibaren tatile girmesine ilişkin Genel Kurul kararı yürürlüğe girdi.

KARAR 125’İNCİ BİRLEŞİMDE ALINDI

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre tatil takvimi, TBMM Genel Kurulunun 10 Ağustos’ta gerçekleştirilen 125’inci birleşiminde belirlendi.

Bu kapsamda Meclis çalışmalarına 1 Ekim’e kadar ara verildi.

YENİ YASAMA DÖNEMİ 1 EKİM’DE BAŞLAYACAK

TBMM, tatilin ardından 1 Ekim Perşembe günü saat 14.00’te yeniden toplanarak çalışmalarına devam edecek.

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