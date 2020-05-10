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Aktüel

Karantinadaki vatandaşlardan Anneler Günü mesajı

Yurt dışından gelen ve karantina altında bulunan vatandaşlar, annelerinin Anneler Günü’nü kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 12:51:53 -
Karantinadaki vatandaşlardan Anneler Günü mesajı

Yurt dışından gelen ve karantina altında bulunan vatandaşlar, annelerinin Anneler Günü’nü kutladı.


İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, “Yurt dışından gelerek yurtlarda misafir ettiğimiz vatandaşlarımızdan annelerine mesaj var. Siz de annenize olan mesajınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun” notuyla sosyal medyada bir video paylaştı. Videoda karantina altında bulunan vatandaşlar annelerine seslenerek Anneler Günü’nü kutladı.

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