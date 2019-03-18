0553 313 94 23

Karamollaoğlu: 81 ilde kazanacağız

Yüzde 0,9 oy alan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, 31 Mart seçimlerinin en iddialı partisi olduklarını ileri sürerek tüm il ve ilçelerde kazanmak için seçime girdiklerini söyledi.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:59
Karamollaoğlu: 81 ilde kazanacağız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında, Adana ve Sivas'ta belediye başkan adayları ile birlikte gerçekleştirdiği salon ve alan miting programlarında konuştu.

"Biz iktidarı kötülük olsun diye eleştirmiyoruz"

Karamollaoğlu konuşmasında, "Biz iktidarı kötülük olsun diye eleştirmiyoruz. Biz dostça, ülkede yaşanan problemler bilinsin, onlara çözüm yolu bulunsun diye bunları söylüyoruz. Bugün hakikaten ülkemiz, çok ciddi problemlerle karşı karşıya. Bizim derdimiz, onların da 81 milyon insanımızın da müreffeh, huzur içinde bir ülkede yaşamalarıdır." ifadelerini kullandı.

"Yerel seçimlerin en iddialı partisi biziz"

Yerel seçimlere giderken en iddialı partinin kendileri olduklarını ve adaylarını da buna uygun olarak seçtiklerini belirten Karamollaoğlu, “Biz 81 ilin tamamında, tüm ilçe ve beldelerde belediyeleri kazanmak için seçime girdik." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:59
  1. Sivas
  2. Adana
  3. Temel Karamollaoğlu
  4. Saadet Partisi
  5. seçim
  6. 31 Mart

YORUM YAZ

  • HarunHarun42 dk önce
    Ağzımı doldura doldura küfredesim geliyor sirf gıybet olacak ve ahirette seninle uğraşmak zorunda kalırım diye tutuyorum kendimi,sende azıcık haddini bil,teröristlerle el ele +solcularla kol kola +hainlerle kucak kucağa...sonra neymiş kazanacakmış Yav lütfen yer vermeyin palyacolara
  • ErsinErsin51 dk önce
    Ak Parti kaybederse bu .ibidi kazanmış olacak. Çünkü ajanı olduğu kısaca sahipleri böyle istiyor.
  • offffoffff1 sa önce
    % 1 lik oyla dünyanın tek lideri bütün seçimleri kazanıyon zaten, insanda aziiiicik beyin olur.
  • ibrahimibrahim1 sa önce
    insaalah kazanir ama nerde türk milletinde o suur o feraset
  • TeomanTeoman1 sa önce
    Hadi oradan PKK dostu FETO keşişinin ahbabı...Uyan Abdullah uyan “Ey inananlar! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden her kim onları dost edinirse, o onlardandır" (Maide 51). Bir ata söz var. Görünen köy kılavuz istemez. Bu adam kimlerle ittifak yaptı. Kime destek verdi yada kimler destekledi. Dön arkana ve önüne bak. En basiti Urfa'da hangi parti adaylarını kimin lehinde çekti...Allah gözlerinizi kör etmişse kim açar...
  • Yunus 16 Yunus 16 1 sa önce
    SİYASET = YALAN. EMLAKÇILIK =YALAN. PAZARCI=YALAN. İKİNCİ EL GALERİ =YALAN. MÜTAHİT =YALAN......YALAN YALAN. MÜSLÜMAN TÜRK TOPLUMU OLARAK DÜŞTÜĞÜMÜZ DURUM ORTADA. ALLAH SONUMUZU HAYIR ETSİN. RECEP TAYYİP ERDOĞAN IN ELİNDE SİHİRLİ BİR DEĞNEK İLE HEPİMİZİ DÜZELTSİN.
  • sahravansahravan1 sa önce
    Ebu'd Derda : Ya Resulallah! Mü'min hırsızlık yapabilir mi?Resulullah (SAV) : Evet , Bazen olabilir.Ebu'd Derda : Ya Resulallah! Peki Mü'min zina edebilir mi?Resulullah (SAV) : Ebu'd Derda hoşlanmasa da"Evet"Ebu’d-Derda: Peki, Mü'min yalan söyler mi?Resulullah (SAV): Yalanı ancak iman etmeyen kimse uydurur.”Bu yalancının imanına kefil olan var mı?
  • orak çekiçorak çekiç1 sa önce
    kraliçe ve uşşakları bir kitap yazılsa kimlerin adı geçer aacaba
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Şu adama PKKlı, DAEŞçi, FETÖcü diyenler ahirette verecekler hesabını.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bilecik’te konut satışları azaldı
  1. Bilecik’te konut satışları azaldı
  2. Şampiyonların okulu GKV Vali Gül ve..
  3. Paralimpik yüzücülerden 32 madalya
  4. İçişleri Bakan Yardımcısı İnce,..
  5. Azade Ay, “18 Mart 1915 destanın..
  6. Ünlü boks organizatörü Erol Ceylan’ın..
  7. Basketbol: THY Avrupa Ligi
  8. Özel öğrenciler Çanakkale şehitlerini..
  9. Denizli nüfusunun 109 bin 696’sı yaşlı..
  10. Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl..
  11. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
  12. Kara tren, Gaziray’a dönüştü
  13. AKUT Eskişehir’den ’Navigasyon Eğitimi’
  14. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde görev..
  15. FETÖ’nün ’Büyük bölge talebe mesulü’..
  16. Altın fiyatları
  17. Horlama erkeklerde daha sık görülüyor
  18. İngiltere'den Türkiye açıklaması:..
  19. Kadın sanayiciler OSB Başkanı Mustafa..
  20. Manuel terapi ile ağrılara doğal çözüm
  21. Erdoğan Çanakkale’den dünyaya..
  22. Genç, şehit ve gazi aileleri ile..
  23. Aiolis Kent Belleği tarihe ışık tutacak
  24. Dülgeroğlu’ndan yatırım müjdeleri
  25. Halı sektörü 2023 stratejisini..
  26. Dr. Ömer Selim Alan, Karalemas Kent..
  27. İlk Kültür Merkezi Akbelen’de açıldı
  28. Güvercin hırsızları tutuklandı
  29. Beykoz’da sanatçıdan Murat Aydın’a..
  30. İki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 4..
Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!

Günün Karikatürü

17 Mart 2019
Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!