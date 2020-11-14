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Aktüel Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı
Aktüel

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 17:05:27 -
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Kemal K, Mehmet B, Emre S. ve Muhammet Ali S, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Feride K, Ahmet Utku A. ve Erdinç D'ye ev hapsi tedbiriyle, Ertuğrul K. ve Hasan B. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, fiziki ve teknik takibin ardından Kemal K, Mehmet B, Erdinç D, Feride K, Emre S, Mehmet Ali S, Utku A, Ertuğrul K. ve Hasan B'yi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına almıştı.

Şüphelilerin evleri ve iş yerlerindeki aramada 2 tabanca, 12 av tüfeği, 20 av tüfeği namlusu, çok sayıda av tüfeği ve tabanca parçası, 697 uyuşturucu hap, para ve 10 gram esrar ele geçirilmişti.

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