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Karaman’da gözaltına alınan silah kaçakçısı adliyeye özel koruyucu kıyafetle getirildi

Karaman’da silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye korona virüs tedbirleri kapsamında özel koruyucu kıyafet giydirilerek getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 16:38:13 -
Karaman’da gözaltına alınan silah kaçakçısı adliyeye özel koruyucu kıyafetle getirildi

Karaman’da silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye korona virüs tedbirleri kapsamında özel koruyucu kıyafet giydirilerek getirildi.


Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, M.K. isimli şahsın silah kaçakçılığı yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Şahsı bir süre takibe alan ekipler, yaptığı operasyonla M.K.’yı 6 adet tabanca, 3 adet tüfek, 1 adet ses ve gaz tabancası, 1 adet dürbün ve 12 adet fişekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan M.K. korona virüs tedbirleri kapsamında özel koruyucu kıyafetle adliyeye sevk edildi.

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