Karaman'da çocuk parkına silahlı saldırı!
Karaman merkeze bağlı Mümine Hatun Mahallesinde bulunan çocuk parkına kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Meydana gelen olayda üç kişi yaralandı.30 Ağustos 2018 Perşembe 23:06
Karaman'da, çocuk parkında oturan 2'si çocuk 3 kişiye kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce otomobilden pompalı tüfek ile açılan ateş sonucu Mustafa Y. (16), Ali K. (15) ve Faruk Örs (20) yaralandı.
Olay, Mümine Hatun Mahallesi 1475 Sokak'ta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Mustafa Y., Ali K. ve Faruk Örs çocuk parkında oturdukları sırada, parkın yakınına gelen bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle üzerlerine ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bankta oturan Mustafa Y., Ali K. ile Faruk Örs yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekiler parktaki yaralıları fark edince sağlık görevlilerine haber verdi.
Ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Y. ile Ali K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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