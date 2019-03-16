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Karaman eşitlik, Avcı fark peşinde

Kayserispor ile Medipol Başakşehir arasında yarın oynanacak mücadelede öncesinde iki takımın tecrübeli teknik adamları ligde 10.

16 Mart 2019 Cumartesi 12:46
Karaman eşitlik, Avcı fark peşinde

Kayserispor ile Medipol Başakşehir arasında yarın oynanacak mücadelede öncesinde iki takımın tecrübeli teknik adamları ligde 10. randevularına çıkacak. Söz konusu maçlarda Avcı’nın, Karaman’a karşı 3-2’lik üstünlüğü bulunuyor. Kritik mücadelede Hikmet Karaman eşitliği yakalamak, Abdullah Avcı ise meslektaşı karşında farkı açmak için ter dökecek.


Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak. Saat 16.00’da başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. 57 puanla zirvede bulunan Başakşehir, bu zorlu müsabakayı da kayıpsız geçmenin planlarını yaparken, Kayserispor ise taraftarı önünde özellikle ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışı sürdürmek ve üç puan almak istiyor.



Karaman farkı kapatmak istiyor


Söz konusu karşılaşma teknik adamlar için de ayrı bir önem arz ediyor. Avcı ile Karaman, Süper Lig’de daha önce 9 defa karşı karşıya geldi. Bu maçların 3’ünde Abdullah Avcı, 2’sinde ise Hikmet Karaman gülen taraf oldu. 4 müsabakada da eşitlik bozulmadı. Yarınki mücadelede ise Kayserispor Teknik Direktörü Karaman, 55 yaşındaki Avcı karşısında kazanarak galibiyet sayılarını eşitlemek istiyor. Başakşehir’in tecrübeli çalıştırıcısı ise hem şampiyonluk için avantajını devam ettirmek hem de sarı-kırmızılıların hocası ile arasındaki galibiyet farkını arttırmanın hesaplarını yapıyor.


Abdullah Avcı ile Hikmet Karaman’ın karşılaştığı maçlar şöyle:



Çaykur Rizespor: 3 - M.Başakşehir: 3 (2016-2017)


M.Başakşehir: 2 - Ç.Rrizespor: 1 (2016-2017)


M.Başakşehir: 1 - Ç.Rizespor: 0 (2015-2016)


Ç.Rizespor: 2 - M.Başakşehir: 1 (2015-2016)


M.Başakşehir: 3 Ç.Rizespor: 1 (2014-2015)


M.Başakşehir: 0 - Manisaspor: 0 (2010-2011)


Manisaspor: 1 - M.Başakşehir: 0 (2010-2011)


Ankaragücü: 2 - M.Başakşehir: 2 (2009-2010)


Ankaraspor: 1 - M.Başakşehir: 1 (2007-2008)

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 12:46
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