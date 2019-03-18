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Karalar: "Adana’ya yapacaklarımız bitmedi"

Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, muhtarlarla buluştuğu programda projelerinden bahsederek, “Adana’ya yapacaklarımız bitmedi” dedi.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:27
Karalar: "Adana’ya yapacaklarımız bitmedi"

Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, muhtarlarla buluştuğu programda projelerinden bahsederek, “Adana’ya yapacaklarımız bitmedi” dedi.


Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, Seyhan’da görev yapan muhtarlarla buluşarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda yapacakları projeleri anlattı. Seyhan’da görev başladığında önce tasarruf sonra hizmete başladıklarını belirten Karalar, aynı yöntemi Büyükşehir Belediyesi’nde de uygulayacaklarını kaydetti. Büyükşehir Belediyesi’nin bütçe olarak olumsuzluklar taşıdığını, bu nedenle önce bütçeyi kontrol altına alıp sonra hizmetlerin büyük bir hızla başlayacağını ifade eden Karalar, “Seyhan Belediyesi’nde 5 yılda 25 yılda yapılan hizmetin 5 katını yaptık. Benim Seyhan’dan gitmeme üzülenler oluyor ama hiç üzülmesinler. Çünkü onları Akif ağabeye emanet ediyorum. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı, Akif Akay’da Seyhan Belediye Başkanı olduğunda çok daha büyük hizmetler alacaksınız” diye konuştu.


CHP Seyhan Belediye Başkan Adayı Akif Kemal’de yaptığı konuşmada, “Zeydan başkanla uyumlu bir çalışmayla Adana’yı ve ilçelerimizi örnek birer kent haline getireceğiz” dedi.


Kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Dardağan, belediye daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:27
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