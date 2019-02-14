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Karaköprü’de bir yılda 60 kilometre yeni yol yapıldı

Karaköprü’de Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin başlattığı yol atağında ihtiyaçlar dahilinde bir yıl içerisinde 60 kilometrenin üzerinde yeni yol açılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:29
Karaköprü’de bir yılda 60 kilometre yeni yol yapıldı

Karaköprü’de Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin başlattığı yol atağında ihtiyaçlar dahilinde bir yıl içerisinde 60 kilometrenin üzerinde yeni yol açılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.


Karaköprü Belediyesi önemli bir büyüme oranına sahip olan ilçede yeni yol çalışmalarını sürdürüyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin başlattığı yol atağıyla 2018 yılı içerisinde ilçeye 60 kilometrenin üzerinde yeni yol kazandırıldı. Yapılaşmanın çok olduğu, nüfusun her yıl önemli oranda yükseldiği ilçede yol ihtiyacı olan mahallelerde Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yeni yollar açarken, alt yapı çalışmaları tamamlanan yolları da kilitli parke döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuyor.İlçede Seyrantepe, Batıkent, Atakent, Akpiyar, Doğukent gibi yapılaşmanın olduğu ve ihtiyaç halinde diğer mahallelerde yol açma çalışmaları yapılırken, 2018 yılında yollara toplam 250 bin metrekare kilitli parke, 25 bin metrekare prizma ve kaldırım taşı ile 50 bin metrekare de beton bordür döşemesi yapıldı.


Karaköprü’de yol çalışmalarının süreceğini belirten Baydilli, “Biz ilçemize sosyal, kültürel her türlü hizmeti yapıyoruz ancak yol hizmeti çok önemlidir. Vatandaşımız bozuk yollarda evine gidip geliyorsa, çamurda kalıyorsa yaptığımız hizmetlerin hiçbir önemi yoktur. Biz de Fen İşleri ekiplerimizle yeni yollar açmak, açılan ve alt yapı çalışmaları tamamlanan yollarda kilitli parke döşeyerek yolları çamurdan kurtarmak için çalışıyoruz. Tabi sıkıntılar, eksikler olabilir ancak biz iyi niyetli çalıştıktan sonra her sorun aşılır. Fen işleri ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.”


Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri kış şartlarına rağmen yol ve parke ihtiyacı olan yerlerde program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:29
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