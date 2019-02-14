0553 313 94 23

Karaköprü Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor

Karbel Karaköprü Belediyespor sahasında konuk edeceği Körfez FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

14 Şubat 2019 Perşembe 16:43
Karaköprü Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor

Karbel Karaköprü Belediyespor sahasında konuk edeceği Körfez FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor 22. Hafta maçında Kocaeli ekibi Körfez Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. 17 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmada Karaköprü ekibi hazırlıklarını sürdürürken, rakibini mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor.


Çalışmalarını tesislerinde sürdüren kırmızı siyahlı ekip, rakibini ilk dakikadan itibaren sahasına hapsederek oyun kontrolünü eline almak ve etkili ataklarla sonuca ulaşmayı hedefliyor.


Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan kendileri için son derece önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, “Takımımız geçen hafta çok şanssız bir mağlubiyet aldı. Bu hafta hem bunu telafi etmek hem de çıkışa geçmek için sahamızda mutlaka kazanmamız gerekiyor. Taraftarımız sahamızı açtığımız günden beri sağ olsunlar desteklerini esirgemedi. Bu maç bizim için son derece önemli olduğu için bu maçta daha güçlü bir şekilde bizi desteklemelerini, stadı doldurmalarını istiyoruz. İnşallah biz de onlara layık olmak için mücadele edip galibiyeti armağan edeceğiz” diye konuştu.


Karbel Karaköprü Belediyespor’un Körfez FK ile oynayacağı maç pazar günü Faruk Çelik Stadında saat 13.00’te başlayacak, karşılaşmayı Edirne Bölgesi hakemi Gökhan Alkayalar yönetecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KKTC Başbakanı Erhürman Ankara'da
    1. KKTC Başbakanı Erhürman Ankara'da
    2. Bingöl’de "Deprem Master Planı”..
    3. Mardin’deki silahlı kavgada bir..
    4. Ordu’nun ihtiyaç duyduğu proje hayata..
    5. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu..
    6. Dev şirket üretimi durduruyor!
    7. Başkan Çerçioğlu, Nazilli’de seçim..
    8. Eksi 20 derecede kan bağışı kampanyası
    9. İstanbul polisi 1 yılda 48 milyon..
    10. FETÖ firarisi Karabük'te enselendi
    11. Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sona..
    12. Pence AB ülkelerine seslendi: “İran..
    13. "ABD, terör yapılarını kullanarak..
    14. Bursa'da sosyal medyadan terör..
    15. Nijer’de fazla yolcu alan tekne battı:..
    16. Yağmur suyu giderine sıkışan kedi..
    17. Bursaspor’lu futbolcular ile..
    18. Cihat Arslan'dan Akhisarspor'a veda
    19. Ekinci çifti, şehit ve gazi ailelerini..
    20. Konya'da uyuşturucu operasyonu
    21. Esnafı bıktıran hırsız yine ortaya çıktı
    22. Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin..
    23. Bursaspor iyi oyununu 3 puanla..
    24. Artvin Kitap Fuarı yoğun ilgi görüyor
    25. MHP Genel Başkan Yardımcısı Vahapoğlu:..
    26. Şampiyon takım mutluluğunu Başkan..
    27. FETÖ firarisi Karabük'te yakalandı
    28. Vestel'den aldığı buzdolabı evi..
    29. Amcasını öldürüp sosyal medyadan..
    30. Oğlunu evlendirmek isterken 50 bin..
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı