Karadutun faydaları nelerdir? Mucize meyve: Araştırmalar tüm gerçeği ortaya çıkardı!

Taze olarak yenmediği takdirde, sıkılarak, kurutularak ya da dondurularak besin değeri kaybolmadan saklanabilir bu da karadutun çerez, meyve suyu, şerbet, şurup, pestil, köme, marmelat, reçel ve pekmez olarak kullanılmasına imkan tanır. Ayrıca dut ağacının gövdesinden çalgı aletleri ve dekoratif süsler de yapılabilmektedir.

Karadutun faydalarıyla ilgili bilgiler veren Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, "Karadut içeridiği multivitaminlerle bağışıklığı korur, hastalıkları karşı tam bir koruma kalkanı olur. Tip1-Tip2 Diyabeti yani halk dilinde şeker hastalığını önler . Besin değeri yüksekliği,lifli yapısı ve içerdiği Aminoasitler sebebiyle kan şekerini düzenler. Tip1 ve Tip 2 diyabeti önler. İçeriğinde Elajik Acid adı verilen mucizevi bir madde bulunmaktadır. dedi.

Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, Bu madde antioksidan, anti-mutajen ve anti-kanser özelliklerine sahiptir. Çalışmalar, meme, yemek borusu, deri, kolon, prostat ve pankreasın kanser hücreleri üzerinde anti kanser aktivitesi olduğunu göstermiştir. Kanı temizler. Demir ve K1 vitamini açısından çok besleyici olduğundan kan hücrelerini korur ve yeni kan hücreleri oluşturur. Cilt pigmentlerini besler ve yeni cilt hücrelerinin çıkmasını hızlandırır. Ayrıca ağrı kesici özelliğe sahiptir" dedi.

Sizler için Karadutun faydalarını araştırdık.

Karadutun İçeriğinde Neler Vardır?

– Lifli bir meyve ve meyve şekeri içerir.

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– Protein içerir.

– Omega 3 ve Omega 6 yağ asitlerini içerir.

– B1, B2, B3, B4, C ve E vitamini içerir.

– Folik asit, organik asit, pektin, tiamin, kuersetin, niasin ve müsilaj içerir.

– Demir, kalsiyum ve potasyum, bakır, çinko, magnezyum içerir.

Birçok faydası olan karadutun, şeker hastalığı ve böbrek rahatsızlığı olan kişiler tarafından dikkatli kullanılması gereklidir.

Karadutun Faydaları Nelerdir?

Karadut faydalarını merak edenleri için şu şekilde sıralayalım;

– İdrar söktürücüdür.

– Kanı sulandırır.

– Antioksidandır.

– Cilt sağlığı için faydalıdır.

– Sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarında yatıştırıcı olarak kullanılır.

– Düzenli olarak cilde uygulanması cilt hücrelerinin yenilenmesine ve UVA ve UVB ışınlarına karşı korunmayı sağlar.

– Yüksek tansiyonu düşürür.

– Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

– Vücut direncini artırır.

– Hemaroid, dizanteri, anemi, kanser gibi birçok rahatsızlıktan korunmayı yardımcı olur.

– Diş eti kanamaları, aft ve pamukçuk gibi ağız yaralarına iyi gelir.

– Eklem rahatsızlıklarına iyi gelir.

– Yatıştırıcı etkisi vardır.

– Uykusuzluk problemi üzerinde olumlu etkileri vardır.

– Yaprakları yara tedavisinde kullanılır.

– Kolajen üretimi yaptığı için saç dökülmesini durdurur, saça canlılık ve parlaklık verir.

– Adet dönemlerinin düzeni için etkilidir.

– Yaprağının kaynatılarak içilmesi ishale iyi gelir.

– Kandaki insülin oranını düşürücü etkisi vardır.

– Kemik sağlığı için faydalıdır.

– Kan hücrelerini korur ve hasarlı kan hücrelerini tedavi eder.

– Soğuk algınlığına iyi gelir.

– Şurup halinde ya da yaprağının kaynatılarak içilmesi nefes darlığı, solunum yolu enfeksiyonları, bronşit ve astıma iyi gelir.

– Ateş düşürücü etkisi vardır.

– Bağırsak kurtlarını düşürmede etkilidir.

– Gut hastalığının tedavisinde kullanılır.

– Yaprağının kaynatılarak içilmesi böbrek taşlarını düşürmede yardımcı olur.

Görüldüğü gibi karadut faydaları saymakla bitmez, birçok derde devadır. Bu arada karadut tüketenlerin bilmesi gereken en önemli detaylardan biri de şudur ki karadut lekesi çok zor çıkar ve meyvenin lekesini sadece kendi yaprağı temizler.