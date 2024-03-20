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Gündem Semih Akkoyun: Karadeniz’i karıştırarak Türkiye’yi hedefe koyma planı işliyor!
Gündem

Semih Akkoyun: Karadeniz’i karıştırarak Türkiye’yi hedefe koyma planı işliyor!

Yeniakit Publisher
2024-03-20 19:00:00 - 2024-03-20 19:01:39
Semih Akkoyun: Karadeniz’i karıştırarak Türkiye’yi hedefe koyma planı işliyor!

İstanbul Topkapı Üniversitesi Deniz Stratejisti ve TÜRK DEGS Araştırmacısı Semih Akkoyun Türkiye’nin Karadeniz’de doğal gaz çıkartmasından Romanya’nın duyduğu rahatsızlığı yazdı.

Semih Akkoyun'un "Romanya hır çıkarmak istiyor" başlıklı analizi şöyle:

Romanya basınında yer alan haberde; Türkiye’nin Karadeniz’de kendi deniz yetki alanları içerisinde yer alan gaz sahasında yaptığı gaz çıkarma faaliyetine atıfta bulunarak, Türkiye’nin çıkardığı gaz sonucu oluşacak fiziki boşluğa Neptün Deep’ten yani kendi gaz havzasından gaz geçişi olacağını söyleyerek tabiri caizse “Hır Çıkarmaya” çalışıyor. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) tarafından hazırlanan bir rapora atıfta bulunarak, Türkiye'nin gaz üretiminin 2040 yılına kadar yılda 20 milyar metreküpe ulaşacağını ve bunun esas olarak sadece Karadeniz'den çıkan gaz sonucunda ülkenin iç ihtiyacının %40'ını karşılayacağını yazıyor.

Haberde; Romanya'nın Karadeniz kıta sahanlığındaki gaz kaynakları, 2017 yılında açıklandığı ve ticari yatırım kararının o dönemde sahanın imtiyaz sahibi olan ExxonMobil tarafından alınması gerektiği belirtiliyor. Türkiye’nin Karadeniz’de, Sakarya gaz sahasında bulunan Tuna-1 Kuyusu’nda yaptığı gaz çıkarma faaliyetinin Romanya’nın kendi menfaatlerine ters düşmesinin nedeni ise, Romanya Devleti’nin ekonomik zorluklara bağlı girişimde gecikmesi sonucunda, Amerikalıların ülkeden çekilerek hisselerini ROMGAZ’a satmalarıdır.

Türkiye, Romanya'nın on yıldan fazla bir süredir gaz çıkarmak için mücadele ettiği Neptun Deep'e jeolojik olarak bitişik olan Sakarya sahasından gaz çıkarıyor. Habere göre, Romanya’nın ilk gazı 2027’de çıkarılmaya başlanacak ve yıllık maksimum 7 milyar metreküp üretime ancak 2030-2031'den itibaren ulaşılacak. Bu süre zarfında Türkiye’nin çoktan büyük gaz üretimine ulaşacağı ve Rusya ve Azerbaycan ile birlikte pazarda önemli bir bölgesel oyuncu olacağı endişesi içinde oldukları görülmektedir.

Romanya, yüzölçümünün küçüklüğü ve ekonomisinin zayıf olmasını öne sürüp kendini acındırarak Türkiye’nin 500 milyar metreküpün üzerinde rezervinin olduğunu ve Neptün Deep’in 100 milyar metreküp rezerve sahip olduğunu söylüyor. Bununla birlikte Türkiye’nin erken davranarak rezervi sömürdüğünü, kendi rezervinin de fiziksel olarak oluşacak boşluğa geçeceğini ifade ederek Türkiye’ye saldırıyor. Türkiye Mavi Vatan sınırlarına sahip çıkarak hak ve menfaatlerini gözetmek zorundadır. Mavi Vatan Doktrininin mimarı (M) Tümamiral Cihat YAYCI’nın ifadesi ile “Büyük devlet olmak için iki şart vardır. Birincisi gerek şart, ikincisi ise yeter şarttır. Yeter şart enerji sorunun çözülmesi ile mümkündür. Dışa bağımlılığımızı çözmenin yolu denizlerdir.
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