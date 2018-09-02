Karadeniz'e palamut akını!
1 Eylül itibariyle denizlerde av yasağının sona ermesi ile Karadeniz'e açılan balıkçılar bol miktarda palamut avladı.02 Eylül 2018 Pazar 10:58
Av yasağının kalkmasıyla Trabzon açıklarında avlanan bazı balıkçıların ağlarına bol miktarda palamut takılırken, sezonun ilk günlerindeki bu görüntü yüzleri güldürdü.
Ağların çekilmesiyle birlikte tekne palamutla dolarken, balıkçılar sezon öncesi yaptıkları açıklamada özellikle palamudun bol olacağını belirtmişlerdi. Sezona bereketli başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten balıkçılar, böyle sürmesi halinde hem kendilerinin hem de vatandaşın memnun olacağını söylediler.
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