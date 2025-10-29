Karadeniz’deki ilimizden ilginç talep! Bütün kent birleşip başvurdu: İsmimizi değiştirin!

Ali Kara, Giresun’un Milli Mücadele döneminde gösterdiği kahramanlıkların sembolü olan İstiklal Madalyası’nın kente verilmesi ve şehrin “Yiğit Giresun” olarak onurlandırılması için başlatılan kampanyanın kısa sürede büyük bir mutabakatla sürdüğünü belirtti. Kara, “Milli değerlere olan hassasiyetle bu süreci başlattık” dedi.

Kara, “İstiklal mücadelesinin her alanında büyük kahramanlıklar gösteren ecdadımızın hatıralarının yaşatılması ve hak ettikleri İstiklal Madalyaları'nın verilmesi için hem yurt içinde hem yurt dışında yoğun bir kampanya yürüttük. Vatandaşlarımızdan, belediyelerden ve siyasi partilerden büyük destek aldık” ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ HARİÇ HEPSİYLE GÖRÜŞTÜK

Kampanya sürecinde geniş bir kesimle görüştüklerini söyleyen Kara, “Sivil toplum kuruluşlarını, belediye başkanlarını, DEM Parti hariç tüm siyasi partileri ve milletvekillerini ziyaret ettik. Cumhuriyetin ilanından bu yana Giresun’da ilk kez bir mesele üzerinde tam bir mutabakat sağlandı.

Bugüne kadar Giresun tarihiyle ilgili doğru bilinen yanlışların da tespitiyle Osman Ağamız hakkında Türkiye genelinde süregelen söylemler artık son bulacaktır. Osman Ağa asılmamıştır, katil değildir. Osman Ağa, Cumhuriyetin kuruluşunda kahramanlık göstermiş bir Cumhuriyet şehididir. Bunu bütün Türk milleti bilmelidir” dedi.

HEDEF 200 BİN İMZA

Kampanyanın son durumu hakkında bilgi veren Kara, “Afyon’daki şehitler töreninin ardından Giresun’da başlattığımız kampanyayı Türkiye geneline ve yurt dışına yaydık. ABD ve Avrupa’daki Giresunlulara da ulaştık. Şu anda web sitesinden başlatılan ‘Yiğit Giresun’ kampanyasında yaklaşık 68 bin 500 imzaya ulaştık. Ayrıca elimizde 45 bin civarında ıslak imza var. Hedefimiz yılbaşına kadar 200 bin imzayı geçmek ve güçlü bir şekilde Meclis’e gitmek” dedi.