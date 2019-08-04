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Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışları sona erdi

04 Ağustos 2019 Pazar 21:15
Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışları sona erdi


SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışları sona erdi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Vezirköprü Off-Road Kulübü tarafından İncesu mevkisinde düzenlenen yarışlarda araçlar özel etabı tamamladı.

Yarış sonrası Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde kupa töreni düzenlendi.

Burada açıklanan sonuçlara göre, AVC Osmanlı takımı birinci, Nascar Jeep Marmara takımı ikinci oldu.

Sınıf 1 klasmanında Bülent Vural birinci, sınıf 2'de Murat Akkaya, sınıf 3'te Remzi Aygün, sınıf 4'te Erkan Karakaş birinciliğe ulaştı.

Genel klasmanda ise 305 kapı numarasıyla Remzi Aygün birinci olurken, 212 kapı numarasıyla Murat Akkaya ikincilik, 414 kapı numarasıyla Erkan Karakaş ise üçüncülük elde etti.

Kupa törenine, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Kurt ve sporcular katıldı.


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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 21:15
  1. Karadeniz Offroad Kupası
  2. offroad
  3. Samsun
  4. TOFSED
  5. Vezirköprü

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