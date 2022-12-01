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Gündem Karadeniz gazında çok önemli gelişme
Gündem

Karadeniz gazında çok önemli gelişme

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Karadeniz gazının karaya çıktıktan sonra miktar ve kalitesinin belirleneceği Filyos Ana Ölçüm İstasyonu'nun gaz alımına hazır hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 07:15:00 - 2022-12-01 07:50:14
Karadeniz gazında çok önemli gelişme

Türkiye'nin Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajını gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi tarafından Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedilmesinin ardından, bölgedeki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz'den çıkarılan gazın miktar ve kalitesini ölçecek olan ölçüm istasyonunun gaz alımına hazır hale getirildiği belirtildi.

BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Batı Karadeniz gazının miktar ve kalitesinin belirlendiği Filyos Ana Ölçüm İstasyonu kabulü yapılarak gaz alımına hazır hale getirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önce yaptığı açıklamada, ölçüm istasyonunun 15 Ekim'de teste hazır hale geleceğini, kasımda da tamamlanmış olacağını belirtmişti.

Dönmez, Karadeniz gazının gelecek yıl mart ayı sonuna kadar sisteme verileceğini açıklamıştı.

 

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