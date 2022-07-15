Karacabey Tarım İşletmeleri dalında badem satışı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Karacabey Tarım İşletmeleri 2022 yılı istihsali tahmini 50 ton mahsul badem, toplama işi müşteriye ait olmak üzere götürü olarak, tek parti halinde açık artırma usulü ile satılacaktır.

İhale, 02.08.2022 günü saat 14.00’de İşletme merkezinde Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

İhaleye katılan isteklilerde, aşağıdaki şartlar aranır.

Tebligat için adres beyanı,

Geçici teminat vermesi,

İsteklinin tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi, gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi verilmesi.

Yukarıda belirtilen belgeler bir zarfa konularak zarfın üzerine istekli adı ve ihale konusu yazılarak işletme genel evrak servisine en geç ihale tarih ve saatine kadar teslim edilecektir. Belirtilen ihale saatine kadar işletme genel evrak servisine ihale zarfını teslim etmeyen şahıs/firmalar ihaleye katılamazlar

İhaleye ilişkin şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün https://www.tigem.gov.tr adresinden veya İşletmemizde görülebilir.

Bu İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlan Olunur.

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