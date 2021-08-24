  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yıllardır 'göbeğim var' sanıyordu! Doktora gidince acı gerçeği öğrendi

"Tüm gençlerin hizmetinde olacak" denilmişti... İmamoğlu ailesinin özel maçı sonrası söküldü

Mısır Kabil'deki elçilik çalışanlarını tahliye etti

Çevik Bir'le arasındaki görüşmeyi anlattı! "Adımın geçtiği her yer..."

Temel Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

İkinci Afganistan vakası yaşanabilir! ABD bu konuda Türkiye'ye muhtaç

Kimlik tartışmalarına son nokta! "Polisin yapması gereken tek şey var"

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun iftirasına sert cevap

Uzman isim operasyonun perde arkasını açıkladı! "Erişilemez" dedikleri bölgede bozguna uğradılar

Bu kare az önce Afganistan'da çekildi! Onu görenler şaşırdı...Taliban bile şok oldu
ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...
Pakistan yerli roketatar sistemini test etti
Feci kazada bir aile yok oldu
3 yaşındaki kızına alkol içirdi! Skandal görüntüyü inkar etti
Aktüel Karabük'te trafik kazası: Yaralılar var
Aktüel

Karabük'te trafik kazası: Yaralılar var

Karabük'te sürücü adayının kullandığı otomobilin, başka bir otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 16:35:00 -
Karabük'te trafik kazası: Yaralılar var

Karabük'ten Ankara istikametine giden Yasin U. yönetimindeki 78 AAZ 196 plakalı otomobil, Organize Sanayi Sitesi Kavşağında Rüya Nur Ç'nin (18) kullandığı sürücü kursuna ait 78 AAF 656 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü adayı Rüya Nur Ç. ile araçlarda bulunan Nursena O. (18), Kübra (29) ve Recep M. (29) ile Erdal A. (54) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay