Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına mama desteği verildi

KARABÜK (AA) - Karabük'te bir grup gönüllü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.



Gönüllü 80 hayvansever, sokak hayvanları için bir araya geldi. Gönüllüler, şehrin farklı noktalarına kedi ve köpekler için mama, kuşlar için de yem bıraktı.

Karabük Hayvanseverler ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Serpil Gülen, kırsal alanda yaşayan sokak hayvanlarına da yiyecek bıraktıklarını, yaralı bulduklarını tedavi ettirdiklerini söyledi.

