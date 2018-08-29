Karabük'te okul binasına yıldırım düştü!

Karabük’te kullanılmayan bir ilkokulun binasına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Yenice’ye bağlı Atatürk Mahallesi’ne bağlı Hacımuharremler mevkisinde meydana geldi. Kullanılmayan eski bir ilköğretim okuluna yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangına Yenice İtfaiyesi ile orman işletme müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.