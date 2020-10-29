Karabük'te öğrenci yurdunda oda ışıklarıyla "29 Ekim" yazıldı
KARABÜK (AA) - Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Karabük Asiye Hatun Yurdu'nda, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla oda ışıklarıyla "29 Ekim" yazısı oluşturuldu.
Karabük Üniversitesi kampüsü içinde bulunan ve 3 bloktan oluşan yurtta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ışıklı etkinlik yapıldı.
Yurt bloklarındaki bazı odaların ışıkları yakılarak "29 Ekim" yazısı oluşturuldu. Yaklaşık 3 saat süren etkinlikle Cumhuriyet Bayramı kutlandı.