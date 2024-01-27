Karabük'te etkili kar yağışı! Araçlar yolda kaldı
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili olurken bazı araçlar yolda kaldı.
Yağış nedeniyle Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi mevkisinde bazı araçlar yolda kaldı.
Yolda kalan bir otomobili kurtarmaya giden çekici ise Karabük-Bartın kara yolunun Kırıklar köyü yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Yaklaşık 7 metre yükseklikten yuvarlanan aracın sürücüsü kazada yara almadı. Çekici vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.
Karayolları ekiplerinin bölgedeki kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.
Polis ekipleri de bölgede kontrollerini sürdürüyor.
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