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Karabük’te 8 milyon 406 bin TL yardımda bulunuldu

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında 8 milyon 406 bin TL nakdi yardımda bulunulduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 17:52:15 -
Karabük’te 8 milyon 406 bin TL yardımda bulunuldu

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında 8 milyon 406 bin TL nakdi yardımda bulunulduğunu açıkladı.


AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili sosyal medya hesabından bilgilendirme yaptı. Ünal, ücretli öğretmen ve usta öğreticilere ek ders ücreti ödeme olanağından 331 kişinin faydalandığını belirtti.


Ünal, 128 çiftçinin mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek hazine destekli faizsiz olarak 6 ay ertelenen kredi geri ödemelerinden faydalandığını kaydetti.


Karabük’te kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan veya ücretsiz izne çıkarılmış olan çalışanlara verilen bin 170 liralık yardımdan bin 10 kişinin faydalandığını açıklayan Ünal, “Kısa çalışma ödeneğine bin 451 işletme başvuruda bulundu, 5 bin 728 çalışan ödenekten faydalandı. Pandemi sosyal destek programı kapsamında 1, 2 ve 3. faz yardım paketlerine 16 bin 650 başvuruda bulunuldu. 8 bin 495 aile 8 milyon 406 bin lira yardımdan faydalandı” dedi.


Ünal, Covid-19 sürecinde kentte yaşayan 65 yaş üstü 7 bin 579 kişiye koruyucu maske ve kolonya yardımında bulunulduğunu ifade etti.

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