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Karabükspor'dan sert açıklama: İhanete uğradık

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden Karadeniz ekibi Karabükspor'da üst yönetici Fazlı Ulusal, açıklamalarda bulundu.

17 Temmuz 2018 Salı 19:30
Karabükspor'dan sert açıklama: İhanete uğradık

1. Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor'un üst yöneticisi Fazlı Ulusal, kulübün mali durumuna göre en iyi kadroyu oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Fazlı Ulusal, kulüp binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadıkları sürecin çok zorlu olduğunu, kulübün sahaya çıkması için hamleler yapıldığını, belirli bir sonuç alındığını belirtti.

"ÇOK BÜYÜK İHANETE MARUZ KALDIK"

Kardemir Karabükspor'un içinde bulunduğu durumla ilgili herkesle görüştüğünü ve yardım istediğini ifade eden Ulusal, "Bu zamana kadar bana hiçbir şekilde olumlu anlamda bir dönüş olmadı. Kendi yönetimimizle yaptığımız çalışmalarla bir sonuç almaya çalıştık. 2 milyona yakın bir değer karşılığında sponsor buldum. O şirketin buradaki tanıdıkları iş adamlarıyla ilgili hangi yetkiliyle görüştüğünü bilmiyorum. Ama kendilerini aradılar, 'Yarın bir gün bunun zararı size dokunur' diyerek bu sponsoru bizden geri çektiler. Çok büyük bir ihanete maruz kaldık." diye konuştu.

"GALATASARAY TEKLİFTE BULUNMADI"

 

Kulüpten alacağı olan bazı futbolcuların serbest kalmaması için girişimlerde bulunduğunu belirten Ulusal, Adana Demirspor'a giden kaleci Çağlar Şahin Akbaba'nın durumunu da değerlendirerek şunları kaydetti:

"Galatasaray, Kardemir Karabükspor Kulübüne hiçbir zaman Çağlar Şahin Akbaba ile ilgili resmi teklifte bulunmadı. Sadece söylentilerle bu süreç devam etti. Benim Galatasaray Kulübüyle görüşeceğim çok isim vardı, ancak bulunduğum durum itibarıyla Galatasaray Kulübünü arayıp 'Siz Çağlarla ilgileniyormuşsunuz, bunu alacak mısınız?' deme gibi bir ahlakım yok. Çağlar'ın serbest kalmaması için elimden geleni yaptım. Adana Demirspor'a transfer oldu. Adana Demirspor bu ligde şampiyonluğa oynayacak, çok büyük paralar harcayan kulüp. Bu transferde Murat Sancak'ın çok büyük bir emeği var. Bize çok yardımcı oldu. Çok büyük bir işi başardığımızı düşünüyorum."

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 19:30
  1. Kardemir Karabükspor
  2. Adana Demirspor
  3. Çağlar Şahin
  4. Galatasaray
  5. Karabükspor
  6. Adana

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