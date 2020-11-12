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Aktüel Karabüklü ilkokul öğrencilerinden minik Ayda'ya "duygu" yüklü mektuplar
Aktüel

Karabüklü ilkokul öğrencilerinden minik Ayda'ya "duygu" yüklü mektuplar

Yeniakit Publisher
2020-11-12 21:09:15 -
Karabüklü ilkokul öğrencilerinden minik Ayda'ya "duygu" yüklü mektuplar

KARABÜK (AA) - Karabük'te 50'ye yakın ilkokul öğrencisi, 30 Ekim'de meydana gelen İzmir depreminde, 91 saat sonra enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin için mektup yazdı.

Ayda bebek için mektup yazanlardan ilkokul 3. sınıf öğrencisi Zeynep Yavuz,, "Merhaba Ayda kardeşim. Ben Karabük'te yaşıyorum. Sana küçük kız kardeşim diye sesleniyorum. Çünkü artık benim kız kardeşimsin. Depremi televizyondan izledim ve çok korktum. Sen 4 gün boyunca orada nasıl kaldın? Nasıl dayandın aç susuz. Gerçekten inanamıyorum. Umarım hemen sağlığına kavuşursun. Yanına gelmek, sana sarılmak, oyunlar oynamak isterdim. Ablalar küçük kardeşlerine hep masallar okurlar. Ben de sana en sevdiğin en güzel masalı okumak isterdim. Sen gerçekten çok cesursun. Ben artık ablan olduğuma göre ne zaman ihtiyacın olursa yanında olmak çok isterim. O güzel yanaklarından ve gözlerinden öperim." ifadelerine yer verdi.

- "Karabük'te artık bir ağabeyin var"

İlkokul 4. sınıf öğrencisi Bekir Talha Öter de mektubunda, "Bu mektubu yazmamım amacı aslında seninle yüz yüze konuşamadıklarım ve içimde olan biteni seninle paylaşmak. Güzel kardeşim Ayda seni beklemek ve beklerken umut etmek çok da kolay olmadı. Minicik bedeninin orada ne acılar çekmiş olduğunu düşünmek içimde tarif edemediğim belki de hiçbir zaman edemeyeceğim bir boşluk açtı. Bunlardan bahsedip seni üzmek istemiyorum. Biz güzel şeylerden bahsedelim. Gerçekten seni bekleyen güzel günlerden. Artık yalnız olmadığından ve senin kocaman Türkiye adlı bir ailen olduğundan bahsedelim. Sen bizim umudumuz oldun. Seni tanıdığıma çok sevindim Ayda kardeşim benim. Artık bir kardeşim daha oldu. Biz senin hep yanındayız, Karabük'te artık bir ağabeyin var bunu unutma" sözlerine yer verdi.

- "Kocaman yürekli yavrularımızı sevgiyle kucaklıyorum"

İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ise mektupların gönüller arasında köprü kuracağını söyledi.

Mektupların aynı zamanda öğrencilerin deprem konusundaki duyarlılığını da gözler önüne serdiğini belirten Akbaş, "Öğrencilerimizin o büyük yüreklerinden süzülen nağmeleri bizleri hem duygulandırmış hem de gururlandırmıştır. Kocaman yürekli yavrularımızı sevgiyle kucaklıyorum. Onları yetiştiren öğretmenlerimize bizi biz yapan hasletlerimizi öğrencilerine aktardıkları için teşekkür ediyorum." dedi.

Mektuplar, posta yoluyla Ayda Gezgin'in ailesine ulaştırılmak üzere gönderildi.

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