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Aktüel Karabağ şehit ve gazilerinin çocukları Sivas’ta okuyacak
Aktüel

Karabağ şehit ve gazilerinin çocukları Sivas’ta okuyacak

Azerbaycan’da faaliyet gösteren Türk iş insanlarının girişimiyle, 2. Karabağ Savaşı şehitlerinin ve gazilerinin çocukları, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim görmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 18:00:00 -
Karabağ şehit ve gazilerinin çocukları Sivas’ta okuyacak

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Yusuf Yıldırım, 25 Azeri öğrencinin, üniversitenin farklı bölümlerine kayıtlarını yaptırdığını belirtti. Öğrencilerin, eğitim-öğretim hayatları boyunca bütün masraflarının karşılanacağını aktaran Yıldırım, “Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin, bölümlerini başarılı bir şekilde bitirerek kendi ülkelerine dönmelerini sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Kayıt yaptıran öğrencilerden şehit çocuğu Sultan İbişov ise “Azeri bir vatandaş olarak burada eğitim aldıktan sonra memlekete geri dönüp kardeş ülke olan Türkiye’yi güzel bir şekilde tanıtmak istiyorum” dedi.

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