Karaaslan Samsun Roket Takımı'nı kutladı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, yaptığı yazılı açıklamada, "teknoloji tasarlayan ve üreten Türkiye" hedefiyle çalışmalarını sürdüren Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın destekleriyle bugüne kadar teknoloji üretiminde yetişmiş insan kapasitesinin artırılmasına yönelik değerli çalışmaların hayata geçirildiğini vurguladı.

Teknoloji ve uzay çağında gelişmenin ve dünya ile rekabet edebilmenin ön koşulunun teknolojide yeni atılımlar gerçekleştirmek olduğuna işaret eden Karaaslan, "Teknoloji tasarlayan ve üreten ülke olma hedefiyle Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarıya ulaştığını, gençlerimizin ulusal ve uluslararası başarılarında görmekten memnuniyet duyuyoruz" ifadesini kullandı.

Karaaslan, bir ülkenin teknolojik açıdan kendine yeterliliğinin en temel unsurunun yetişmiş insan kapasitesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu amaçla yola çıkan Türkiye Teknoloji Takımı, gençlerimize öncülük etmekte ve hepimizin gurur duyduğu başarılara ön ayak olmaktadır. Üniversitelerarası Roket Yarışması IREC'de uluslararası ödüle layık görülen Samsun Roket Takımı'nın başarısı, bizi ve tüm Türkiye'yi gururlandıran ve umutlandıran bir gelişme oldu. ABD'de düzenlenen ve 122 takımın katıldığı IREC Roket Yarışması'nda 'En İyi Takım Ruhu' ödülünü alan Samsun Roket Takımımızı tebrik ediyorum. Samsun Roket Takımımız, bu büyük başarısıyla ülkemize gurur yaşatmıştır. Gençlerimizde bu yürek ve yüksek ruh oldukça ay yıldızlı şanlı bayrağımız daima semalarda olacaktır."