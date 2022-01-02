Kara yolu taşımacılığında yeni dönem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre, elektronik taşıt sözleşmesi, taşıt sahibi gerçek kişiler yanında tüzel kişiler ile yetki belgesi sahipleri arasında e-Devlet kanalıyla yapılabilecek. Yetki belgesi almanın veya yenilemenin genel şartlarına, “İptal edilen veya yenileme süresi sona eren yetki belgelerine ilişkin verilmiş ve kaldırılmamış uyarmaların bulunması halinde; verilmiş olan uyarmalar kaldırılmadan veya yetki belgesinin iptal edildiği ya da yenileme süresinin sona erdiği tarihten itibaren 1 yıl geçmeden, aynı gerçek veya tüzel kişiye aynı yetki belgesinden düzenlenmez” hükmü eklendi. G1, G2 veya G3 yetki belgesi için başvuranların, yetki belgeleri süresince merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 20 metrekarelik kapalı ve bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları gerekecek. N2 yetki belgesi için başvuranların sahip olması gereken en az taşıt sayısı 8’den 5’e indirildi. Merkezi ve/veya şubesi ve/veya acenteliği şeklinde en az 2 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 2 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olma şartı da kaldırıldı.