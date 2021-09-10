Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Adana istikameti Başmakçı mevkisinde (Çelemedere Viyadüğü) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 9-14. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara-İzmir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Bozüyük-Mekece yolunun 36-41. kilometrelerindeki Osmangazi ve Ertuğrulgazi tünellerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Mekece-Bozüyük istikametinde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Yozgat-Kırıkkale yolunun 8-13 ve Yatağan-Milas yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 27-40. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Konya-Ereğli yolunun 2-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Malatya-Darende yolunun 20-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun (Borçka-Artvin kesimi) 44 ile 65. kilometrelerindeki İbrikli ve Seyitler-2 tünelleri başta olmak üzere bölgedeki tünellerde temizlik ve bakım çalışması yapılacak. Bu sebeple 14 Eylül'e kadar 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Yalova-İzmit yolunun 0-40. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.