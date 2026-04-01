  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CENTCOM'dan İran Açıklaması: "Yeraltı Hedefleri Vuruldu, Sivil Kayıp İddiaları Asılsız"
Gündem CENTCOM'dan İran Açıklaması: "Yeraltı Hedefleri Vuruldu, Sivil Kayıp İddiaları Asılsız"
Gündem

CENTCOM'dan İran Açıklaması: "Yeraltı Hedefleri Vuruldu, Sivil Kayıp İddiaları Asılsız"

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CENTCOM'dan İran Açıklaması: "Yeraltı Hedefleri Vuruldu, Sivil Kayıp İddiaları Asılsız"

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), "Destansı Öfke Operasyonu" (Operation Epic Fury) kapsamında İran rejimine ait stratejik yeraltı tesislerinin imha edildiğini duyurarak operasyona dair görüntüleri paylaştı. Yapılan açıklamada, sivillerin hedef alındığına dair iddialar sert bir dille yalanlandı.

ABD ile İran arasında 28 Şubat’ta başlayan askeri gerginlik tırmanırken, ABD ordusu operasyonların seyri hakkında yeni detaylar paylaştı. CENTCOM tarafından yapılan resmi açıklamada, İran rejiminin askeri kapasitesini zayıflatmaya yönelik yürütülen hava harekatlarında, özellikle füze sistemlerinin ve mühimmatların depolandığı yeraltı askeri hedeflerinin tam isabetle vurulduğu belirtildi.

"Lamerd Şehri Hedef Alınmadı"

CENTCOM, bazı basın yayın organlarında yer alan "28 Şubat'ta Lamerd kentindeki bir spor salonu ve yerleşim bölgesinin vurulduğu" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Konuyla ilgili yapılan detaylı inceleme sonucunda şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu iddiaları inceleyen CENTCOM, haberlerin asılsız olduğunu doğrulamıştır. ABD güçleri, operasyonun başından bu yana Lamerd kentine veya yaklaşık 48 km yakınındaki herhangi bir noktaya saldırı gerçekleştirmemiştir."

"Görüntülerdeki Mühimmat ABD'ye Değil, İran'a Ait"

ABD ordusu, sivil yerleşim birimlerine düştüğü iddia edilen mühimmat görüntülerini de teknik analize tabi tuttu. İddia edilen videolarda görülen füzenin bir ABD yapımı Hassas Vuruş Füzesi (PrSM) olmadığını vurgulayan yetkililer, çarpıcı bir kıyaslama paylaştı:

  • Boyut Farkı: Bir PrSM füzesinin uzunluğu yaklaşık 4 metredir.

  • Analiz: Görüntülerdeki mühimmat, PrSM'nin iki katı uzunluğunda olup silüeti ve boyutları itibarıyla İran yapımı Hoveyzeh seyir füzesiyle uyumludur.

"Sivilleri Biz Değil, Rejim Hedef Alıyor"

Açıklamada, İran rejiminin komşu ülkelerdeki sivil yerleşim yerlerine 300'den fazla saldırı düzenlediği hatırlatılarak, ABD’nin operasyonel önceliğinin sivillerin korunması olduğu vurgulandı. "Aksine, ABD güçleri sivilleri hedef almamaktadır" denilen bildiride, operasyonun hedefinin yalnızca rejimin askeri altyapısı ve nükleer kapasitesini kısıtlamak olduğu yinelendi.

28 Şubat 2026'da Başkan Trump’ın talimatıyla başlatılan Destansı Öfke Operasyonu, bölgedeki nükleer tehdidi ortadan kaldırmayı ve İran'ın balistik füze tesislerini imha etmeyi amaçlıyor.

 

İran "F-15 düşürdük" dedi, CENTCOM dünyayı ayağa kaldıran o iddiayı yalanladı!
İran "F-15 düşürdük" dedi, CENTCOM dünyayı ayağa kaldıran o iddiayı yalanladı!

Gündem

İran "F-15 düşürdük" dedi, CENTCOM dünyayı ayağa kaldıran o iddiayı yalanladı!

İran terör saldırılarına direniyor! CENTCOM vurdukları hedef sayısını açıkladı
İran terör saldırılarına direniyor! CENTCOM vurdukları hedef sayısını açıkladı

Dünya

İran terör saldırılarına direniyor! CENTCOM vurdukları hedef sayısını açıkladı

CENTCOM'dan İran'ın "F-18 vurduk" iddiasına jet yalanlama: "Açıklama yanlış!"
CENTCOM'dan İran'ın "F-18 vurduk" iddiasına jet yalanlama: "Açıklama yanlış!"

Dünya

CENTCOM'dan İran'ın "F-18 vurduk" iddiasına jet yalanlama: "Açıklama yanlış!"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23