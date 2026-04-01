  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Borcu olanlar dikkat: Süre uzatıldı!
Ekonomi Borcu olanlar dikkat: Süre uzatıldı!
Ekonomi

Borcu olanlar dikkat: Süre uzatıldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Borcu olanlar dikkat: Süre uzatıldı!

SGK, sistem güncellemelerinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle prim ve diğer borçların son ödeme tarihini 7 Nisan 2026’ya erteledi. Bu tarihe kadar yapılan ödemeler zamanında kabul edilecek.

SGK, sistem güncellemelerinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle prim ve diğer borçların son ödeme tarihini 7 Nisan 2026’ya erteledi. Bu tarihe kadar yapılan ödemeler zamanında kabul edilecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sistem güncellemeleri nedeniyle yaşanan teknik aksaklıklar sonrası prim ve diğer borçların ödeme süresini uzattı.

SGK’dan yapılan açıklamada, Mali Otomasyon Sistemi (MOSIP) altyapısında gerçekleştirilen güncellemeler sebebiyle bazı hizmetlerde gecikmeler yaşandığı belirtildi. Bu kapsamda, sigortalılar ve işverenlerin mağduriyet yaşamaması için ödeme takviminde düzenlemeye gidildiği ifade edildi.

 

Buna göre; 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri, sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarına ait cari dönem prim borçları ile yapılandırma, taksitlendirme ve diğer tüm borçların son ödeme tarihi 31 Mart 2026’dan 7 Nisan 2026 saat 23.59’a kadar uzatıldı.

SGK, bu süre içerisinde yapılacak ödemelerin yasal süresi içinde kabul edileceğini duyurdu. Ayrıca prim teşvikleri ve desteklerden yararlanmaya devam edilebilmesi ile gecikme cezası ve zam uygulanmaması için ödemelerin belirtilen tarihe kadar yapılmasının kritik önem taşıdığı vurgulandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23