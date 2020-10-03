ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir Kavşağı 6-8'inci kilometreleri arasındaki üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir-Elvankent Kavşağı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Ankara istikameti Başmakçı mevkisinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey Batı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikamete yönlendiriliyor.

Emirdağ-Çay yolunun 18-19'uncu ve 46-47'nci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Selçuk-Aydın yolunun 34-39'uncu kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 19-22'nci kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Polatlı-Sivrihisar yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü yapılıyor.

Hanönü-Boyabat yolunun 18-21'inci kilometrelerinde yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Selim-Sarıkamış-Karakurt yolunun 23-30'uncu kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tortum-Erzurum yolunun 41-45'inci kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 24-25'inci kilometrelerinde bulunan Güney1-Güney2 Köprülerinde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 07.00-19.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak, ulaşım servis yolundan sağlanacak.